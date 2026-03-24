Bloomberg για Ελλάδα: Από την κρίση στην ανάκαμψη, διεκδικεί θέση στις ανεπτυγμένες αγορές

Με τίτλο «από την κρίση στην ανάκαμψη - Η Ελλάδα διεκδικεί θέση στις ανεπτυγμένες αγορές» κυκλοφορεί δημοσίευμα του Bloomberg. Τι περιγράφει.

Με τίτλο «από την κρίση στην ανάκαμψη - Η Ελλάδα διεκδικεί θέση στις ανεπτυγμένες αγορές» κυκλοφορεί δημοσίευμα του Bloomberg, που περιγράφει την τελική ευθεία για το comeback της χώρας μας, υπενθυμίζοντας πως το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε για πέντε εβδομάδες το 2015, καθώς όταν επιβλήθηκαν τα capital controls, οι τράπεζες κατακρημνίστηκαν λόγω της κρίσης χρέους.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών κατέρρευσαν 94% πριν από 11 χρόνια και η ρευστότητα εξαφανίστηκε, με την αγορά μικρότερη και από της Αιγύπτου ή του Μαρόκου. Μια δεκαετία αργότερα, η Ελλάδα πλησιάζει ξανά τον ανεπτυγμένο κόσμο, καθώς η MSCI βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην αναβάθμιση της χώρας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, με τις εταιρείες να δηλώνουν ότι οι ελληνικοί τίτλοι προσελκύουν παγκόσμια κεφάλαια, καθώς η οικονομία εξελίσσεται στο μεγαλύτερο story ανάκαμψης της Ευρωζώνης .

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρώπη, ο τραπεζικός τομέας είναι πιο concentrated και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρή κερδοφορία», τόνισε ο Ιάσονας Κεπαπτσόγλου, επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της Alpha Bank. «Είσαι ένα πολύ μικρό ψάρι, κάτι που δεν είναι πολύ καλό, αλλά βρίσκεσαι σε έναν τεράστιο ωκεανό», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η MSCI εξετάζει την επανακατάταξη της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης χρηματιστηριακής αγοράς και θα ανακοινώσει την απόφασή της έως τις 31 Μαρτίου. Η Ελλάδα υποβαθμίστηκε σε αναδυόμενη αγορά το 2013, στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους -για πρώτη φορά που μια ανεπτυγμένη χώρα υποβαθμίστηκε. Κάποια στιγμή, η Ελλάδα κινδύνευε ακόμη και να ενταχθεί στην κατηγορία «standalone» του MSCI, που προορίζεται για μικρές ή δύσκολα προσβάσιμες αγορές, όπως η Τζαμάικα ή η Μποτσουάνα.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας έχει ισχυροποιηθεί αισθητά σε αξία. Για τις ελληνικές εταιρείες που ήδη προσελκύουν διεθνείς επενδυτές, η ανοδική αναθεώρηση από MSCI θα μπορούσε να διευρύνει το επενδυτικό κοινό. Η Lamda Development που μετατρέπει το πρώην αεροδρόμιο της πόλης στο μεγαλύτερο «έξυπνο» αστικό έργο της Ευρώπης - στο πρότζεκτ «The Ellinikon» δηλώνει ότι μια τέτοια αναβάθμιση θα φέρει βαθύτερες δεξαμενές θεσμικών κεφαλαίων. στην αγορά.

«Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα» υπογράμμισε ο Απόστολος Ζαφόλιας, επικεφαλής στρατηγικής και επενδυτικών σχέσεων της Lamda. «Θα έχετε πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη και ποιοτικότερη δεξαμενή κεφαλαίων» πρόσθεσε. Ο Κεπαπτσόγλου της Alpha Bank περιέγραψε το δίλημμα ανάμεσα στο μέγεθος και την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια ως εξής: «Κάποιοι θα πουν ότι τα μεγάλα ψάρια θα σε καταπιούν και άλλοι ότι υπάρχει άφθονη τροφή για όλους» εξήγησε.

Η Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του δείκτη MSCI Emerging Markets, με οκτώ εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτόν. Σε περίπτωση αναβάθμισης, αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι το βάρος της στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι σημαντικά μικρότερο, ενώ η συνολική επίδραση από παθητικά κεφάλαια αναμένεται ελαφρώς αρνητική — περίπου 300 εκατ. δολάρια σε εκροές.

Πέρα από τη δυναμική των δεικτών, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή ανάκαμψη. Η συνολική κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά πλέον της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, ενώ ο μέσος ημερήσιος τζίρος στον δείκτη ASE έχει αυξηθεί στα 370 εκατ. ευρώ φέτος, από περίπου 84 εκατ. ευρώ πριν από μία δεκαετία. Ο ΓΔ έχει ενισχυθεί κατά περίπου 330% από τα χαμηλά της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, υπερδιπλάσια άνοδο από τον αντίστοιχο δείκτη ανεπτυγμένων αγορών της MSCI.

Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζει τη συνολική μεταμόρφωση της οικονομίας, η οποία βγήκε από μια κρίση χρέους που εξάλειψε περίπου το 1/4 του ΑΕΠ. Η αγορά ομολόγων της Ελλάδας ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα το 2023, ύστερα από 13 χρόνια στην κατηγορία «junk», ενώ η οικονομία αναπτύσσεται πλέον ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές όπως υπογραμμίζεται.

Η ανάκαμψη και οι προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη έχουν προσελκύσει νέο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext, αποτελεί βήμα προς βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Μια δεκαετία μετά τα capital controls που «πάγωσαν» την αγορά της Αθήνας στο αποκορύφωμα της κρίσης, οι επενδυτές αντικρίζουν πλέον μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα.

Μια πιθανή αναβάθμιση από την MSCI αυτόν τον μήνα θα επισφραγίσει αυτή τη μεταστροφή. «Η Ελλάδα έχει περάσει από μια ιστορία επιβίωσης σε μια ιστορία σχετικής αξίας και δομής αγοράς, με την αναβάθμιση να λειτουργεί περισσότερο ως καταλύτης παρά ως επενδυτική υπόθεση από μόνη της», επεσήμανε ο Θανάσης Δρογώσης της Pantelakis Securities. «Η αγορά συζητείται ξανά ως επενδυτικός προορισμός και όχι ως περίπτωση κρίσης» κατέληξε.