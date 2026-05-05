Στάρμερ και Μακρόν καταδικάζουν τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις χθες Δευτέρα, την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε χθες Δευτέρα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τις πρώτες αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στις αρχές του περασμένου μήνα, καλώντας να εξευρεθεί διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει τα πλήγματα drones και πυραύλων που έβαλαν στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε ο κ. Στάρμερ σε ανακοίνωσή του. «Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί αληθινά διαπραγματεύσεις για να εγγυηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει και ότι θα επιτευχθεί διπλωματική λύση με μακρά διάρκεια», πρόσθεσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις χθες Δευτέρα, την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Καταδικάζει και ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο χθες Δευτέρα για τις πρώτες επιθέσεις της Τεχεράνης έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και με πυραύλους κρουζ. «Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμιράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα», κατήγγειλε ο κ. Μακρόν μέσω X, διαβεβαιώνοντας τα ΗΑΕ για την «υποστήριξη» της Γαλλίας και καλώντας για ακόμη μια φορά να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να κλειστεί συμφωνία που θα παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για τις χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ