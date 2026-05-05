UniCredit: Ρεκόρ κερδών το πρώτο τρίμηνο πριν το «mega deal» για την Commerzbank

Κέρδη ρεκόρ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών ανακοίνωσε η UniCredit για το πρώτο τρίμηνο, βελτιώνοντας παράλληλα τις προοπτικές της για το έτος, λίγο πριν καταθέσει την προσφορά εξαγοράς για την Commerzbank, αψηφώντας την έντονη αντίθεση που εκφράζεται από την γερμανική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 3,2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ και πολύ πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών που παρείχε η τράπεζα, η οποία ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ.

Η UniCredit δήλωσε ότι ο τριπλασιασμός των μερισμάτων από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντρέα Ορσέλ Orcel στο πλαίσιο της στρατηγικής συγχωνεύσεων και εξαγορών που εφάρμοσε, στήριξε τα έσοδα στο τρίμηνο, παρά το πλήγμα από τα χαμηλότερα επιτόκια. Επίσης, η απόφαση του Ορσέλ να φέρει στην ιδιοκτησία της Unicredit τον κλάδο των ασφαλειών ζωής είχε βοήθησε επίσης τα έσοδα.

Πλέον, η UniCredit στοχεύει σε καθαρά κέρδη της τάξης των 11 δισ. ευρώ τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, αναβαθμίζοντας την προηγούμενη εκτίμησή της που πλησίαζε το συγκεκριμένο νούμερο.

Τα αποτελέσματα δίνουν ώθηση στον Ορσέλ στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank μέσω προσφοράς που αναμένεται να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα Τρίτη.

Ειδικότερα, η προσφορά των 35 δισ. ευρώ στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο της UniCredit στην ανταγωνίστρια σε λίγο πάνω από 30%. Μόλις ξεπεράσει αυτό το όριο, η UniCredit θα είναι ελεύθερη να αυξήσει τη συμμετοχή της από το επόμενο έτος απλώς αγοράζοντας μετοχές στην ελεύθερη αγορά.