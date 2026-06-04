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Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Σε ποιες θάλασσες κόβουν βόλτες

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Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Σε ποιες θάλασσες κόβουν βόλτες
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Μόνο τον Μάιο έχουμε δει το θηλαστικό στην Κόρινθο, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και τη Βοιωτία.

Αν και ο καρχαρίας μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε κάτι «εξωτικό» για τους Έλληνες, με την εμφάνιση αρκετών σε παραλίες της χώρας μας, άρχισαν να βαρούν τα «καμπανάκια». Μόνο τον Μάιο έχουμε δει το θηλαστικό στην Κόρινθο, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και τη Βοιωτία.

Τα πιο συχνά είδη που συναντάμε στη χώρα, είναι τα εξής:

  • καρχαρίας μάκο
  • γαλάζιος καρχαρίας (που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο)
  • εξαβράγχιος (που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη)

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