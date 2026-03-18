Αυξήθηκαν στα 80 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια σε servicers το δ' τρίμηνο του 2025

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 80,02 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79,41 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυξήθηκαν κατά 604 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2025 τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 80,02 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79,41 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27,6 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10,1 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10,53 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,3 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,79 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,18 δισ. ευρώ.