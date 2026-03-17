Αναπτυξιακός: Σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια 2,5 δισ. ευρώ - Εγκρίθηκαν 112 σε χρόνο ρεκόρ

Συνολικά 915 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με την προοπτική δημιουργίας 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα ανωτέρω αποκάλυψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος το βράδυ της Δευτέρας μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου με θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις - Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία, χαρακτηρίζοντας τον Αναπτυξιακό Νόμο «εργαλείο συμβολής στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας».

Εκτός Αττικής το 93% των επενδυτικών σχεδίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης είναι εκτός Αττικής. Ειδικότερα, 632 επενδύσεις, ήτοι ποσοστό της τάξης του 70% αφορά σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Ποια καθεστώτα προκηρύσσονται εκ νέου και ποια έπονται

Με προτεραιότητα τα αναπτυξιακά καθεστώτα της μεταποίησης και βιομηχανίας, των μεγάλων επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και του ειδικού καθεστώτος των παραμεθόριων και πιο αδύναμων περιοχών της χώρας, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνολικό χρόνο 90 ημερών, 112 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ και με προοπτική δημιουργίας πάνω από 1.600 θέσεων εργασίας. Πρόκειται για επενδύσεις σε τομείς όπως η χημική βιομηχανία, η μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση και η βιομηχανία τροφίμων, αλλά και τον τουρισμό, όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο.

Τα μισά εξ αυτών αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και δη Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, ενώ όπως αποκάλυψε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα τρία αυτά καθεστώτα - μεταποίησης και βιομηχανίας, μεγάλων επενδύσεων και παραμεθόριων περιοχών - επαναπροκηρύσσονται αμέσως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Ο χρόνος των 90 ημερών που απαιτήθηκε για τις εγκρίσεις τους χαρακτηρίζεται ρεκόρ αφού, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι ο ταχύτερος στην Ευρώπη σε τέτοια προγράμματα. Μέσα δε στο 2026 αναμένεται η ενεργοποίηση και των επόμενων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, όπως άμυνα, αγροδιατροφή, εξωστρέφεια και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τουρισμός σε μικρά νησιά.

Πληρώθηκαν 340 εκατ. ευρώ από παλαιότερους Αναπτυξιακούς

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα στο 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008, ήτοι 340 εκατ. ευρώ. «Πραγματοποιούνται ανακτήσεις χρημάτων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, αν και είχαν λάβει κρατική ενίσχυση. Και ήδη έχουμε ανακτήσει 108 εκατ. ευρώ», αποκάλυψε μάλιστα ο υπουργός.

Εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο των στρατηγικών και εμβληματικών επενδύσεων, όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, υλοποιούνται 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που σχετίζονται με κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας.

Το τελευταίο έτος εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις σε κλάδους με ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και στις εξαγωγές. Επενδύσεις σε καινοτόμες βιομηχανικές δραστηριότητες, στην ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας, στη βιομηχανία τροφίμων, στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία αλουμινίου, στη βιομηχανία χάρτου, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, αλλά και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.