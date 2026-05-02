Berkshire Hathaway: Ανακοίνωσε αυξημένα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε το Σάββατο αυξημένα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, ενισχυμένα από τα κέρδη στον ασφαλιστικό τομέα και σε άλλους βασικούς επιχειρηματικούς της κλάδους.

Τα κέρδη από τις δεκάδες επιχειρήσεις του ομίλου με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας τα 11,35 δισ. δολάρια, ή περίπου 7.891 δολάρια ανά μετοχή Κατηγορίας Α, από 9,64 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε κοινές μετοχές, υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 10,1 δισ. δολάρια, ή 7.027 δολάρια ανά μετοχή Κατηγορίας Α, από 4,6 δισ. δολάρια.

Η Berkshire υποβαθμίζει τη σημασία των καθαρών κερδών, τα οποία λόγω λογιστικών κανόνων περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από μετοχές που δεν σκοπεύει να πουλήσει.

Η Berkshire ανέφερε ότι επαναγόρασε μετοχές αξίας 234 εκατ. δολαρίων κατά το τρίμηνο, πραγματοποιώντας τις πρώτες επαναγορές από τον Μάιο του 2024. Δεν προχώρησε σε επαναγορές κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Berkshire στο τέλος Μαρτίου έφτασαν σε ιστορικό υψηλό των 397,4 δισ. δολαρίων.

Αυτό αντικατοπτρίζει την πολυετή αδυναμία της εταιρείας να πραγματοποιήσει μια μεγάλη εξαγορά, καθώς και τις πωλήσεις ορισμένων από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της σε μετοχές, με επικεφαλής την Apple.

Επίσης, πούλησε μετοχές αξίας 8,1 δισ. δολαρίων περισσότερες από όσες αγόρασε στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας το 14ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο ήταν καθαρός πωλητής μετοχών.

Η Berkshire κατέβαλε 9,5 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο για την εξαγορά των χημικών δραστηριοτήτων της Occidental Petroleum.

Το τρίμηνο αυτό ήταν το πρώτο υπό την ηγεσία του Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γουόρεν Μπάφετ τον Ιανουάριο στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire. Ο Μπάφετ παραμένει πρόεδρος.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πριν από την ετήσια συνέλευση των μετόχων της Berkshire, η οποία προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ομάχα.

Οι μετοχές της Berkshire έχουν υστερήσει σημαντικά σε σχέση με τη γενικότερη αγορά από τότε που ο Μπάφετ ανακοίνωσε απροσδόκητα στην περσινή συνέλευση ότι παραδίδει τα ηνία στον Abel.

Το 2026, οι μετοχές Κατηγορίας Α της Berkshire έχουν υποχωρήσει κατά 6%, ενώ ο δείκτης Standard & Poor’s 500 (S&P 500) έχει ενισχυθεί κατά 6%.