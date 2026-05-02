ΝΑΤΟ: Εργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης σχετικά με τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία

Newsroom
Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας, ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Εργαζόμαστε από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσουμε την απόφασή τους σχετικά με τη θέση της δύναμης στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια -- όπου βλέπουμε ήδη πρόοδο αφότου Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ [τους στην άμυνα] κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στη Χάγη», ανέφερε η Χαρτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
