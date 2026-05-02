Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών για το αυξημένο κόστος παραγωγής

Newsroom
Περίπου 35 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον άξονα ΠΑΘΕ αφού πέρασαν την αερογέφυρα και στάθμευσαν στον παράδρομο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής καθώς, όπως λένε, η τιμή των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί από τα 600 ευρώ τον τόνο στα περίπου 1.000 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,5 ευρώ έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο. Τελικώς οι αγρότες αποχώρησαν λίγο μετά τις 13.30.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στέγη: Περισσότερα σπίτια, όχι μόνο επιδόματα το 2026

Λειψυδρία 2026: 771 εκατ. κυβικά νερού, αλλά δεν αρκούν – Πού είναι το πρόβλημα

Τα 3 νέα pass του Ιουνίου και το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες με παιδιά

