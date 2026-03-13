6 υπέροχα χωριά για ανοιξιάτικες αποδράσεις

Από την ορεινή Ήπειρο μέχρι την παραθαλάσσια Πελοπόννησο, διαλέξαμε και σας προτείνουμε έξι πανέμορφα χωριά που είναι ιδανικά για εκδρομή τα Σαββατοκύριακα της άνοιξης.

Η άνοιξη πλησιάζει και τα Σαββατοκύριακα που έρχονται είναι ό,τι πρέπει για αποδράσεις στην καταπράσινη φύση ή δίπλα στο κύμα. Είτε προτιμάτε βουνό είτε θάλασσα, παρακάτω έχουμε μερικές ιδέες που θα σας εμπνεύσουν να κανονίσετε μια εκδρομή αυτή την εποχή. Από τα Ζαγοροχώρια μέχρι το Πήλιο και τη Μάνη, πανέμορφα ορεινά χωριά και παραθαλάσσιοι οικισμοί που θυμίζουν νησί, σας περιμένουν για αναζωογονητικά ανοιξιάτικα Σαββατοκύριακα μακριά από την πόλη.

Δίπλα στο κύμα

Λιμένι, Λακωνία

Αν πάτε στη Λακωνική Μάνη και δεν περάσετε από το Λιμένι, θα έχετε χάσει ένα από τα διαμάντια της περιοχής. Σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από την Αρεόπολη, αυτό το πέτρινο λιμάνι ξεπροβάλλει μέσα σε έναν μικρό όρμο με διάφανα νερά που φτάνουν έως τα σπίτια, μαγεύοντας τους επισκέπτες με την ιδιαίτερη ομορφιά του. Έδρα και λιμάνι της επιφανούς οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, το Λιμένι ξεχωρίζει σήμερα για τα σπίτια πάνω στη θάλασσα, ενώ συνδυάζει αρμονικά το απέραντο γαλάζιο με το ξεχωριστό πέτρινο τοπίο.

