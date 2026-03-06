ΕΤΑΔ: Μίσθωση παραχώρησης ακινήτου στη Ρόδο προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Η συγκεκριμένη μίσθωση παραχώρησης εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Τη μίσθωση παραχώρησης ακινήτου στη Ρόδο προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Το ακίνητο με ΑΒΚ 147, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιερού Λόχου, πλησίον του πάρκου Κλεόβουλου Λίνδιου, και εκεί λειτουργούσε το παλαιό Κτηματολογίου Ρόδου, παραχωρείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης για χρονική διάρκεια 20 ετών, προκειμένου να καλύψει τις κτιριακές και λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του στο νησί.

Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης παραχώρησης πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον γενικό γραμματέα Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λάσκο, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, εκπροσώπων των Δικαστικών Αρχών και στελεχών της ΕΤΑΔ.

Η συγκεκριμένη μίσθωση παραχώρησης εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποσκοπεί στη διασφάλιση σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστικών και διοικητικών υπηρεσιών. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της ΕΤΑΔ στην ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη στήριξη κρίσιμων κρατικών λειτουργιών σε ολόκληρη την επικράτεια.