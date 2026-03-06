Η Τουρκία δαπάνησε 12 δισ. δολάρια για να προστατέψει τη λίρα

12 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, δαπάνησε η Τουρκία για να διατηρήσει σταθερή τη λίρα.

Το ποσό των 12 δισ. δολαρών, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, δαπάνησε η Τουρκία για να διατηρήσει σταθερή τη λίρα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας έντονης αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα αυστηροποίησε τους όρους ρευστότητας πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα και, όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, οι τράπεζες παρενέβησαν για να πουλήσουν δολάρια για να αποτρέψουν την αστάθεια, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο traders που γνωρίζουν τις συμφωνίες, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ιδιωτικής φύσης των συναλλαγών. Το ποσό των πωλήσεων δολαρίων μειώθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς να παρατηρηθούν τέτοιες συναλλαγές την Πέμπτη, ανέφεραν.

Ως αποτέλεσμα, η λίρα παρέμεινε ήρεμη σε μια εποχή που τα περισσότερα άλλα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών κατέρρευσαν.

«Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια βιώσιμη πολιτική», σχολίασε ο Nick Eisinger, επικεφαλής στρατηγικής για τις αναδυόμενες αγορές στο τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co. «Διαθέτουν αξιοπρεπή 'πυρομαχικά' για να μπορέσουν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, αλλά αυτός είναι προφανώς ο λόγος για τον οποίο η μακροβιότητα γύρω από όσα συμβαίνουν με το Ιράν είναι τόσο σημαντική».

Η άποψη του Eisinger είναι ότι εάν το περιβάλλον αυξημένου κινδύνου διαρκέσει μία ή δύο εβδομάδες, τότε «σε γενικές γραμμές η σκόνη θα πρέπει να καταλαγιάσει και πιθανότατα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε κάποιο βαθμό κανονικότητας». Εάν όχι, οι προοπτικές γίνονται «πολύ πιο δύσκολες για πολλά περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου παγκοσμίως».

Οι πωλήσεις δολαρίων έχουν καταστήσει τη λίρα ένα από τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις αυτή την εβδομάδα, με πτώση 0,1% έναντι του δολαρίου. Οι Τούρκοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαχειρίζονται μια σταδιακή υποτίμηση της λίρας, επιδιώκοντας να παρέχουν ένα βαθμό προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές καθώς η εγχώρια αύξηση των τιμών μετριάζεται.

Τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα της τουρκικής κεντρικής τράπεζας, εξαιρουμένων των swaps lines που έχει με τις τράπεζες, ανέρχονταν σε 78,4 δισ. δολάρια την περασμένη Παρασκευή. Σε συνδυασμό με τα αποθέματα χρυσού, η νομισματική αρχή έχει περίπου 200 δισ. δολάρια στα ταμεία της.