Πολωνία: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προμηθεύουν αρκετούς πυραύλους ταυτόχρονα»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα είναι σε θέση να παράσχουν αρκετούς πυραύλους» ταυτόχρονα στον Κόλπο, στην Ουκρανία και στον δικό τους στρατό. «Οι Αμερικανοί δεν θα είναι, απλώς, σε θέση να παράσχουν αρκετούς πυραύλους ταυτόχρονα σε χώρες του Κόλπου, στον ίδιο τον αμερικανικό στρατό και στις ουκρανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Κουμπίλιους.

«Έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη για εμάς, στην Ευρώπη, να αυξήσουμε την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και αντιβαλλιστικών πυραύλων», επέμεινε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος ξεκίνησε στην Πολωνία περιοδεία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε αυτόν τον τομέα.

Ο Επίτροπος έκανε λόγο για «τεράστιες ανάγκες» της Ουκρανίας σε πυραύλους προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Όπως είπε, οι Ουκρανοί «μόνο για τον χειμώνα, για μία περίοδο τεσσάρων μηνών» είχαν ανάγκη περίπου 700 πυραύλους Patriot, PAC-2 και PAC-3, κάτι που αντιστοιχεί «περίπου στον αριθμό των πυραύλων που οι Αμερικανοί παραγωγοί μπορούν να κατασκευάσουν μέσα σε έναν χρόνο».

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο Επίτροπος εκτίμησε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή παραγωγή πυραύλων, ότι «η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη».

«Είναι προφανές ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολύ γρήγορα και επειγόντως την παραγωγή μας πυραύλων, επέμεινε.

Στη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας του ο Κουμπίλιους αναμένει ότι θα συζητήσει «πώς θα αναπτυχθεί η βιομηχανία πυραύλων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης».

Έκανε λόγο για έναν ενδεχόμενο ρόλο των Ουκρανών «που είναι πολύ ευρηματικοί, και επιδιώκουν, με την καινοτόμο βιομηχανία άμυνάς τους, να οικοδομήσουν τη δική τους παραγωγή αντιβαλλιστικών πυραύλων σε σύμπραξη με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε πρόσφατα σε συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή να ανταλλάξουν τους πυραύλους τους αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot με ουκρανικούς εκτοξευτές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) προκειμένου να προστατευθούν από ιρανικά drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ