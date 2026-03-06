Cosmote Telekom και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης - Το GSMA Open Gateway διαθέσιμο στην Ελλάδα

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενισχυμένης ψηφιακής ασφάλειας και πρόληψης απάτης για τις επιχειρήσεις.

Σε συνεργασία για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους προχωρούν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας Cosmote Telekom και Vodafone. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, «οι δυο μεγαλύτεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συνεργάζονται για την εισαγωγή καινοτόμων διεπαφών δικτύου APIs (Application Programming Interfaces), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GSMA Open Gateway.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενισχυμένης ψηφιακής ασφάλειας και πρόληψης απάτης για τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την κοινή δέσμευση των δύο παρόχων για την προστασία της διαδικτυακής ασφάλειας των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόοδο της ψηφιακής οικονομίας».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, αυτή η συνεργασία αποτελεί ορόσημο για τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για να παράσχουν τα Number Verification και SIM Swap APIs. Μέσω της κοινής αυτής πρωτοβουλίας, η Cosmote Telekom και η Vodafone ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις παρέχοντάς τους απρόσκοπτη πρόσβαση σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την καταπολέμηση της απάτης και την διασφάλιση ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Επαναπροσδιορίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια

Έχοντας αναπτυχθεί με βάση το πρότυπο CAMARA, τα Number Verify και SIM Swap APIs αποτελούν πανίσχυρα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση των διαδικασιών ταυτοποίησης.

* Number Verification: Σχεδιασμένο να επιβεβαιώνει με ασφάλεια και αυτόματα την ταυτότητα ενός χρήστη κατά τη διαδικασία σύνδεσης, το API αυτό εξαλείφει την ανάγκη για κωδικούς μίας χρήσης (OTP) μέσω SMS. Αναβαθμίζοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης σε μια αυτοματοποιημένη λειτουργία, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πιο ομαλή εμπειρία χρήστη, μειώνοντας παράλληλα τις ευπάθειες που συνδέονται με τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.

* SIM Swap: Σχεδιασμένο να ανιχνεύει πότε ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου έχει συνδεθεί πρόσφατα με μια νέα SIM κάρτα, το API αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να μετριάζουν τον κίνδυνο ανάληψης λογαριασμών (account takeover) των πελατών τους από κακόβουλα τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε ευαίσθητες συναλλαγές σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό για να βελτιώσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους και να πετύχουν ασφαλέστερες αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους.

Πρόληψη απάτης και απρόσκοπτη εμπειρία

Μέσω της συνεργασίας τους, η Cosmote Telekom και η Vodafone επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας στην ελληνική αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Εφαρμόζοντας τα συγκεκριμένα APIs, αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως η ανάληψη λογαριασμών από τρίτους και οι αποτυχίες ταυτοποίησης, παρέχοντας στις επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές αξιόπιστα εργαλεία για την προστασία των πελατών.

Παράλληλα, οι νέες υπηρεσίες προάγουν την απλότητα και τη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας στις ψηφιακές πλατφόρμες σε όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να προσφέρουν ταχύτερες, ασφαλέστερες και απρόσκοπτες εμπειρίες χρήσης. Μέσα στη χρονιά, η Cosmote Telekom και η Vodafone αναμένεται να διαθέσουν το Number Verification v2, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά του και μέσω συνδέσεων εκτός του Mobile δικτύου επικοινωνίας ,όπως WiFi, VPN, κλπ. ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τον αντίκτυπό του στην αγορά.

Ενιαία δέσμευση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της αγοράς

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει ένα κοινό όραμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανάπτυξης στο ελληνικό οικοσύστημα κινητής τηλεφωνίας, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα, αποτελεί και ένα καινοτόμο οικοσύστημα που θα συμβάλλει στην ψηφιακή ανάπτυξη πολλών εφαρμογών στο μέλλον.

Παγκόσμιες προοπτικές μέσω του GSMA Open Gateway

Η κοινή πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο GSMA Open Gateway, στο οποίο εντάχθηκε η Ελλάδα στο φετινό Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, και το οποίο ενώνει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από όλο τον κόσμο μέσω APIs. Με 85 ομίλους παρόχων που εκπροσωπούν 300 δίκτυα και καλύπτουν το 81% των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει περαιτέρω την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να επεκταθούν διεθνώς και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων σε διασυνοριακό επίπεδο.

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε λύσεις που ωφελούν τους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που βασίζονται καθημερινά στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε εργαλεία τα οποία επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελούν παράδειγμα καινοτομίας και συμβάλλουν σε μια ομαλότερη ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη. Παράλληλα, αξιοποιώντας σημαντικές συνέργειες με τον Όμιλο TELEKOM, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας.», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Το λανσάρισμα των APIs για την πρόληψη απάτης στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να κάνουμε τις ψηφιακές συναλλαγές ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές», δήλωσε η Johanna Wood, Διευθύντρια Network APIs της Vodafone. «Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, η ανάγκη για ανίχνευση της απάτης σε πραγματικό χρόνο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Τα API μας έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα συστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν την απάτη, να προστατεύουν τους πελάτες και να εξελίσσονται με σιγουριά σε ένα περίπλοκο περιβάλλον απειλών».

Τέλος, ο Henry Calvert, επικεφαλής δικτύων της GSMA, δήλωσε «Οι μεγαλύτεροι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα θα διευκολύνουν τις τράπεζες και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προστατεύουν τους πελάτες τους από την αυξανόμενη απειλή των ψηφιακών απατών, μέσω της εισαγωγής API για την πρόληψη της απάτης και την επαλήθευση της ταυτότητας. Τα τυποποιημένα, παγκόσμια API θα επιτρέψουν στους προγραμματιστές να επιταχύνουν τη δημιουργία και την εμπορευματοποίηση εφαρμογών σε πολλαπλές αγορές, παρέχοντας παράλληλα πιο ασφαλείς, απρόσκοπτες και απλές εμπειρίες χρήσης».