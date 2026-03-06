Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός Ελλήνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός Ελλήνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Με μέριμνα του Υπ. Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates εξασφαλίστηκε με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. (Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

