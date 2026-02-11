ΟΔΔΗΧ: Στο 3,34% η απόδοση από επανέκδοση 10ετών ομολόγων ύψους 300 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Στο 3,34% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά την επανέκδοση μέσω δημοπρασίας 10 ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).