Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,34% η απόδοση από επανέκδοση 10ετών ομολόγων ύψους 300 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΔΔΗΧ: Στο 3,34% η απόδοση από επανέκδοση 10ετών ομολόγων ύψους 300 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Στο 3,34% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά την επανέκδοση μέσω δημοπρασίας 10 ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τιμολόγια ρεύματος: Οριζόντιο «κούρεμα» των χρεώσεων φέρνει η μείωση των ρευματοκλοπών

Euroleague: Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για το Final Four στην Αθήνα

Έρχεται τη Δευτέρα το Εργάνη ΙΙ: Αναλυτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις

tags:
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
Δημοπρασία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider