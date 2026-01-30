Δένδιας: Στόχος η υπογραφή την άνοιξη της ανανέωσης της συμφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας για την Άμυνα

«Η εντολή που υπάρχει είναι αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν θέλουν να τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση, ώστε η Συμφωνία να μπορέσει να υπογραφεί μέσα στην άνοιξη του 2026» υπογράμμισε.

Η ανανέωση της συμφωνίας εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha Radio 98,9» και στον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Η εντολή που υπάρχει είναι αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν θέλουν να τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση, ώστε η Συμφωνία να μπορέσει να υπογραφεί μέσα στην άνοιξη του 2026» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Κάνουμε μια βαθιά συζήτηση σε όλο το πλαίσιο της Συμφωνίας και ο σκοπός μας δεν είναι να την περιορίσουμε. Είναι μία Συμφωνία, η οποία δούλεψε. Eπειδή δεν υπάρχει μόνον το άρθρο της αμυντικής συνδρομής, υπάρχουν και άλλα άρθρα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία, με την κατανόηση, με τις διαρκείς επαφές, με τη συναντίληψη. Δούλεψε αυτή η Συμφωνία. Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτή τη Συμφωνία, ήρθε η ώρα να την ξαναδούμε και επίσης να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Θεωρώ», συνέχισε, «ότι η χθεσινή συνάντηση (με τη Γαλλίδα ομόλογό του) έλυσε θέματα, προχώρησε θέματα, ήταν εξαιρετικά θετική».

Αναφερόμενος στις τουρκικές NAVTEX, σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα».

«Δεν ξέρω», αναρωτήθηκε, «για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής;» και πρόσθεσε: «Γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δε νομίζω ότι έχουν καμία έννοια».

«Είναι βέβαιο ότι αυτό δε βοηθάει τη σχέση με την Ελλάδα, αλλά πάντως δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με έναν τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι αυτή η NAVTEX πράγματι επιβάλλεται στην πράξη» ξεκαθάρισε.

Για την αναδιάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξήγησε ότι όλες ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν στο να μπορούν οι Ένοπλες Δυνάμεις «να αποτρέψουν πλήρως την οποιαδήποτε απειλή κατά της χώρας».

«Πάντοτε οι Ένοπλές Δυνάμεις της χώρας είχαν τη δυνατότητα της αποτροπής. Αυτό όμως που γίνεται τώρα είναι ένας ριζικός ανασχηματισμός. Είναι διαφορετικές οι Ένοπλες Δυνάμεις αυτές που ελπίζω ότι θα υπάρχουν στην πατρίδα μας το 2030» ανέφερε.

«Αυτό που επιχειρείται είναι η μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων από ένα σύνολο αξιόμαχου ανθρώπινου δυναμικού, σημαντικών οπλικών συστημάτων και ενός μηχανισμού τροφοδοσίας αυτών των συστημάτων σε μια μηχανή λήψης, επεξεργασίας, πληροφορίας και αντίδρασης. Μια μηχανή γνώσης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του 21ου αιώνα σε όλο τον πλανήτη, οι αξιόμαχες Ένοπλές Δυνάμεις δεν έχουν τίποτα να κάνουν με αυτό το οποίο ξέραμε στον 20ο αιώνα. Είναι μια επανάσταση, μια μεγάλη επανάσταση. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έπρεπε να ακολουθήσουν αυτή την επανάσταση. Και αυτό κάνουμε τώρα» ξεκαθάρισε.

«Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχε παρεισφρήσει ένας κίνδυνος. Ένα τμήμα του μηχανισμού να μετατραπεί σε ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80. Χρειάστηκε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Και χρειάστηκε, επίσης, να εισάγουμε την καινοτομία. Αν δεν πάμε σε «έξυπνα», καινοτόμα συστήματα, στα οποία να έχουμε και συμπαραγωγή και γνώση του κώδικα παραγωγής, τότε η χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει» συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι έως τώρα «με εξαίρεση τις Ειδικές Δυνάμεις και τους Δόκιμους, οι οποίοι μετά γίνονταν Ανθυπολοχαγοί, όλο το υπόλοιπο στράτευμα, όλοι οι υπόλοιποι κληρωτοί είχαν ελάχιστη εκπαίδευση ή για να είμαστε και ειλικρινείς, πολλές φορές καθόλου εκπαίδευση. Έριχναν μια γεμιστήρα σε ολόκληρη τη θητεία τους! Και η αξιοποίησή τους ήταν ή να φυλάνε σκοπιά, ή να κάνουν αγγαρεία, ή να είναι σε κάποιο γραφείο και να συμπληρώνουν φόρμες τις οποίες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Αυτός δεν είναι σοβαρός στρατός. Και νομίζω ήρθε η ώρα να το καταλάβουμε, να πούμε την αλήθεια στον εαυτό μας και να το αλλάξουμε αυτό. Και αυτό επιχειρείται. Θα είναι εύκολο; Όχι, δε θα είναι εύκολο. Το έχουμε σχεδιάσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγάλη προσοχή».

«Η πρώτη ΕΣΣΟ, η οποία θα μπει τον Φεβρουάριο και θα ακολουθήσει τη νέα εκπαίδευση και το συνολικό σύστημα - δεν πηγαίνουν πλέον άτομα στο Πολεμικό Ναυτικό, με εξαίρεση αυτών που έχουν ανάλογες (επαγγελματικές) ειδικότητες. Δεν πηγαίνουν άτομα στην Πολεμική Αεροπορία, εκτός από αυτούς που έχουν ανάλογες (επαγγελματικές) ειδικότητες. Τώρα, ξέρουμε όλοι τι γινόταν» συμπλήρωσε.

«Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Αλλάζουμε την τροφοδοσία πλήρως, δεκαπλασιάζουμε και πλέον το αντίτιμο, δίνουμε 100 ευρώ το μήνα σε όποιον υπηρετεί στα σύνορα. Θα μου πείτε είναι πολλά; Όχι, δεν είναι πολλά, αλλά είναι πολύ περισσότερο από τα 8 ευρώ που δίναμε πριν. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αξιόμαχο και σοβαρό Στρατό Οπλιτών. Διότι τα επαγγελματικά μας στελέχη είναι καλά, αλλά εμείς βασιζόμαστε στο Στρατό των Πολιτών. Αυτό είναι» ξεκαθάρισε.

Για το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Η Ελλάδα έχει έως 12 μίλια, αυτό έχει, έως 12 μίλια. Δεν έχει έως 6 μίλια, δεν έχει έως 5 μίλια, δεν έχει έως 30 μίλια. Έως 12 έχει, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη. Και αυτή η ίδια, ως στενό δικαίωμα κυριαρχίας, θα αποφασίσει τι θα κάνει, πότε θα κάνει, πώς θα το κάνει επί τη βάσει του εθνικού συμφέροντος, αλλά και επί τη βάσει της ευρύτερης κατάστασης. Δεν ζούμε εν κενώ, τα καταλαβαίνουμε όλα, διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις».

Αναφερόμενος εκτενέστερα στην καινοτομία και την τεχνολογία, ο υπουργός σχολίασε: «Εμείς δεν αγοράζουμε σε αυτή τη φάση χιλιάδες drones για να εξοπλίσουμε τις μονάδες μας. Δημιουργούμε μηχανισμούς παραγωγής drones επί του πεδίου».

«Η τεράστια διαφορά αντίληψης με το παρελθόν» συνέχισε, είναι ότι δεν «στοκάρουμε» drones. «Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί, αν αγοράζαμε, αφενός μεν η δαπάνη είναι ασύλληπτη αν αγοράζαμε εκατοντάδες χιλιάδες που χρειαζόμαστε, αλλά το χειρότερο είναι ότι μετά από ένα χρόνο αυτά θα ήταν ξεπερασμένα, ή μετά από δύο χρόνια».

«Η χώρα πρέπει να αποκτήσει Ένοπλες Δυνάμεις που να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται και να ενσωματώνουν την καινοτομία. Είναι άλλου τύπου Στρατός» ανέλυσε.

«Δημιουργούμε κινητές γραμμές. Τις δείξαμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, δείξαμε τις δύο πρώτες που έχουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό θα συνεχίσει. Την 25η Μαρτίου θα δείξουμε και την ανάλογη μονάδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Θα μπορεί να υπάρχει κοντέινερ το οποίο να πηγαίνει πάνω σε πλοίο και να παράγει drones πάνω στο πλοίο. Αυτά αν τα έλεγα στην Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια, κατ' ελάχιστον θα έστελναν έναν γιατρό να με κοιτάξει. Αλλά είμαστε σε αυτό το σημείο. Και ξαναλέω, δε θέλω να ωραιοποιήσω όμως την πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα υπάρξουν λάθη. Θα υπάρξουν αστοχίες» ξεκαθάρισε.

Για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, τόνισε ότι «δεν είναι δόγμα για μας, αλλά οφείλει να είναι ο στόχος μας».

«Δεν υπάρχει κόμμα εξουσίας, το οποίο να κατεβαίνει σε εκλογές λέγοντας «όχι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυτοδύναμος, σας παρακαλώ, μην μου δώσετε αρκετές ψήφους, θα ήθελα λιγότερες». Πρέπει να δούμε, για να το πετύχουμε αυτό, έστω για να πιθανολογηθεί, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να ανανεώσουμε, τι πρέπει να φρεσκάρουμε, πού κάναμε λάθος, τι δεν έγινε σωστά; Γιατί είμαστε κι εμείς σχεδόν εφτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει «λογαριασμούς». Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Είχαμε εφτά χρόνια στη διάθεσή μας, η κοινωνία μας κρίνει, και δικαίως, πάρα-πάρα πολύ αυστηρά» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ