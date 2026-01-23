Αυξήθηκαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον Δεκέμβριο

Αύξηση 2,1% κατέγραψε τον Δεκέμβριο 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024.

Αύξηση 2,1% κατέγραψε τον Δεκέμβριο 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, είχε καταγραφεί αύξηση 5,2%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών του μηνός Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 ήταν οι ακόλουθες:

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών του μηνός Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 ήταν οι ακόλουθες: