Μελέτη του ΙΕΝΕ στο Athens Energy Summit: Ενεργειακές επενδύσεις 800 δισ. στη ΝΑ Ευρώπη

Mε μία ειδική συνεδρία, με τίτλο «Energy and Diplomacy Challenges in SE Europe», θα ολοκληρώσει τις εργασίες του το φετινό Athens Energy Summit.

Η συνεδρία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών του ενεργειακού τομέα και των διπλωματικών προκλήσεων που αυτές αντιμετωπίζουν στην ΝΑ Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής το ΙΕΝΕ, θα παρουσιάσει την εμβληματική του μελέτη, «SEE Energy Outlook 2025/2026», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή πρέσβεων κρατών της ΝΑ Ευρώπης αλλά και ευρύτερα.

Η σημαντική αυτή μελέτη (1250 σελ.) καλύπτει και αναλύει ενεργειακά 16 χώρες της περιοχής, ενώ εξετάζει σφαιρικά τα θέματα ενεργειακής προμήθειας, ενεργειακής ασφάλειας και επενδύσεων. Με βάση τους υπολογισμούς του SEE Outlook του ΙΕΝΕ, οι νέες επενδύσεις σε ενεργειακές μονάδες και συστήματα στη ΝΑ Ευρώπη θα ξεπεράσουν τα 800 δισ. μέχρι το 2035.

Στο πάνελ που θα ακολουθήσει την ανωτέρω παρουσίαση, χώρες που είτε ανήκουν στην ΝΑ Ευρώπη είτε είναι ενεργειακοί της προμηθευτές, θα αναπτύξουν, με την ανώτατη δυνατή διπλωματική εκπροσώπησή τους στην Αθήνα, τις θέσεις τους για την περιοχή, υπό το φως και της κορυφαίας και άκρως επίκαιρης έκδοσης του ΙΕΝΕ.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εν λόγω συνεδρίας, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής θα αναλύσει τα βασικά ευρήματα του SEE Outlook σχετικά με την ενεργειακή προμήθεια, τις ενεργειακές αγορές, την μετάβαση σε καθαρά καύσιμα και τις τρέχουσες τάσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέχεια, ο Πρέσβης της Βουλγαρίας, κ. Valentin Poriazov, ο Πρέσβης της Τουρκίας, κ. Çağatay Erciyes, ο πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν, κ. Arif Mammadov, και ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην χώρα μας, κ. Timur Sultangozhin, θα συζητήσουν τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις των χωρών τους εν όψει των ενεργειακών εξελίξεων και προοπτικών στη ΝΑ Ευρώπη, με συντονιστή τον Πρέσβη ε.τ. κ. Μιχαήλ Β. Χριστίδη, Co-Chair, Organizing Committee, Balkans & Black Sea Forum.