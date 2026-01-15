Οικονομία | Διεθνή

Μικρή άνοδος στις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ το διάστημα Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου

Οι τιμές εισαγωγής καυσίμων μειώθηκαν κατά 2,5% κατά τη διάρκεια του διμήνου, ενώ οι τιμές εξαιρουμένων των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Αυξήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, η άνοδος ήταν της τάξεως του 0,4% κατά το διάστημα αυτό, ενώ σημειώνεται πως δεν συλλέχθηκαν στοιχεία για τον Οκτώβριο λόγω του κυβερνητικού shutdown. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 0,1% τον Νοέμβριο.

Οι τιμές εισαγωγής καυσίμων μειώθηκαν κατά 2,5% για αυτό το διάστημα, ενώ οι τιμές εξαιρουμένων των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,6%.

