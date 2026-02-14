Οικονομία | Διεθνή

Κίνα: Εφαρμογή πολιτικής μηδενικών δασμών στις εισαγωγές 53 αφρικανικών χωρών από την 1η Μαΐου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα: Εφαρμογή πολιτικής μηδενικών δασμών στις εισαγωγές 53 αφρικανικών χωρών από την 1η Μαΐου
Παράλληλα, το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να πιέζει για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων υπογραφής κοινών οικονομικών συνεργασιών, αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης των αφρικανικών εξαγωγών στην κινεζική αγορά.

Η Κίνα θα εφαρμόσει πολιτική μηδενικών δασμών στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Οι μηδενικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2026, μετέδωσαν σήμερα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να πιέζει για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων υπογραφής κοινών οικονομικών συνεργασιών, αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης των αφρικανικών εξαγωγών στην κινεζική αγορά, μέσω αναβαθμισμένων μηχανισμών, όπως το λεγόμενο “πράσινο κανάλι”, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν φόρο - Τα 4 «κλειδιά» για τα αφορολόγητα ενοίκια

Leonardo Hotels: Νέα επένδυση 45 εκατ. ευρώ σε πεντάστερο στη Χαλκιδική και σχέδιο περαιτέρω επέκτασης το 2026

Διευρύνει το δίκτυό του ο Σκλαβενίτης – Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

tags:
Κίνα
Δασμοί
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider