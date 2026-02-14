Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Σταθερή παρέμεινε η αγορά συναλλάγματος τον Ιανουάριο

Κίνα: Σταθερή παρέμεινε η αγορά συναλλάγματος τον Ιανουάριο
Οι συναλλαγματικές πράξεις των τραπεζών σε ξένο συνάλλαγμα καταγράφηκαν στα 286,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αγορά συναλλάγματος στην Κίνα παρέμεινε σταθερή τον Ιανουάριο με καθαρές εισροές διασυνοριακών κεφαλαίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου.

Οι συναλλαγματικές πράξεις των τραπεζών σε ξένο συνάλλαγμα καταγράφηκαν στα 286,3 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 241,18 δισεκατομμύρια ευρώ) τον προηγούμενο μήνα, με τις πωλήσεις στα 206,5 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 173,96 δισεκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

Το πλεόνασμα ήταν μειωμένο κατά 20% σε σύγκριση με αυτό του Δεκεμβρίου του 2025, δήλωσε ο Λι Μπιν, εκπρόσωπος της SAFE, αποδίδοντας τη μείωση σε εποχιακές αιτίες.

Τον Ιανουάριο, οι διασυνοριακές αποδείξεις και πληρωμές από μη τραπεζικούς φορείς καταγράφηκαν στα 781,6 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 658,42 δισεκατομμύρια ευρώ) και 699,5 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 589, 26 δισεκατομμύρια ευρώ) δείχνουν τα στοιχεία της SAFE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα
