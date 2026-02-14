Στάρμερ: Ανάγκη να υπάρξει μια «σκληρή ισχύς» έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί

Ως Ευρώπη, να σταθούμε στα δικά μας πόδια, ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Την ανάγκη να χτιστεί μια "σκληρή ισχύς", που θα είναι έτοιμη για πόλεμο αν χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

"Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ο δρόμος μπροστά μας είναι ευθύς και είναι σαφές ότι πρέπει να χτίσουμε τη σκληρή ισχύ μας, γιατί αυτό είναι το νόμισμα της εποχής", είπε ο ίδιος μετά τα εναρκτήρια σχόλια της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε τυχόν επίθεση και, ναι, αν χρειαστεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας και, ως Ευρώπη, να σταθούμε στα δικά μας πόδια", σχολίασε ο Στάρμερ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, θα πρέπει να αναζητήσει τομείς που θα μπορούσε να έρθει κοντύτερα στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

"Θέλουμε να συνεργαστούμε για να ηγηθούμε μιας διαγενεακής αλλαγής στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Αυτό περιλαμβάνει την επανεξέταση της στενότερης οικονομικής σύγκλισης", σχολίασε ο Στάρμερ έξι χρόνια μετά το Brexit.

"Η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς το συμφέρον μας κι επομένως πρέπει να δούμε προς τα που θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε την ενιαία αγορά σε άλλους τομείς που θα μπορούσε να λειτουργήσει και για τις δύο πλευρές", σημείωσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει "αυτόν τον χρόνο" την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά, στο πλαίσιο μιας αποστολής ασφαλείας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά φέτος, με επίκεντρο το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, που θα επιχειρεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανακοίνωση «μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ