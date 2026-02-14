ΕΚΤ: Πρόστιμο 7,6 εκατ. ευρώ στη Crédit Agricole για ελλιπή διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

Η ΕΚΤ έχει σταδιακά αυξήσει τις απαιτήσεις της σχετικά με το πώς οι τράπεζες προσαρμόζουν την προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων, ώστε να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμο ύψους 7,6 εκατ. ευρώ (9 εκατ. δολάρια) στη Crédit Agricole, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας δεν διαχειρίστηκε σωστά κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους με ουσιώδη χρηματοοικονομική επίπτωση.

«Η Crédit Agricole δεν αξιολόγησε επαρκώς τη σημαντικότητα» των εν λόγω κινδύνων πριν από την προθεσμία που είχε τεθεί, ανέφερε η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Η παράβαση καλύπτει περίοδο 75 ημερών το 2024, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η ΕΚΤ έχει σταδιακά αυξήσει τις απαιτήσεις της σχετικά με το πώς οι τράπεζες προσαρμόζουν την προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων, ώστε να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στους βασικούς κινδύνους που παρακολουθεί η ΕΚΤ περιλαμβάνονται οι οικονομικές επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία και αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και η πιθανότητα οι εταιρείες υψηλών εκπομπών άνθρακα να χάσουν αξία με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Ιούλιο, η Crédit Agricole αμφισβητούσε το λεγόμενο περιοδικό πρόστιμο. Στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η EKT ανέφερε ότι λαμβάνει υπόψη τη σημαντικότητα της παράβασης, τη διάρκεια της παραβίασης καθώς και τον ημερήσιο κύκλο εργασιών της τράπεζας.

Σε δήλωση, η Crédit Agricole δήλωσε ότι «αναγνωρίζει» την απόφαση της ΕΚΤ, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη «μη κατανόησή» της για αυτό που χαρακτήρισε ως «καθαρά διοικητικό» θέμα. Η τράπεζα πρόσθεσε ότι «λαμβάνει υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στα μοντέλα της».

Τον Νοέμβριο, η ΕΚΤ επέβαλε πρόστιμο στην ισπανική τράπεζα Abanca Corporacion Bancaria για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, σηματοδοτώντας το πρώτο τέτοιο πρόστιμο. Η ΕΚΤ ξεχωρίζει μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τη διάθεσή της να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της για να αντιμετωπίσει τον κλιματικό κίνδυνο. Στις ΗΠΑ, η Federal Reserve έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί την κλιματική αλλαγή προτεραιότητα στην εποπτεία.