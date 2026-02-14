Ρούμπιο: Προσπάθησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου

Με ανακούφιση έγινε δεκτή η ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ απ' τους παρευρισκόμενους, καθώς δεν ανέβασε τους τόνους για τις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να καθησυχάσει τους συμμάχους σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον προς την Ευρώπη, ενώ προειδοποίησε σε μια συνέντευξη ότι οι ηγέτες της ηπείρου πρέπει να επιστρέψουν στις παραδόσεις και τις αξίες που μοιράζονται με τις ΗΠΑ.

«Θέλουμε η Ευρώπη να ευημερήσει, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι με τόσους διαφορετικούς τρόπους και γιατί η συμμαχία μας είναι τόσο κρίσιμη», είπε ο Ρούμπιο στο Bloomberg. «Αλλά πρέπει να είναι μια συμμαχία συμμάχων που είναι ικανοί και πρόθυμοι να αγωνιστούν για το ποιοι είναι και για ό,τι είναι σημαντικό».

«Τι είναι αυτό που μας ενώνει; Τελικά, είναι το γεγονός ότι είμαστε και οι δύο κληρονόμοι της ίδιας πολιτισμικής κληρονομιάς, και είναι ένας σπουδαίος πολιτισμός», είπε. «Είναι ένας πολιτισμός για τον οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Τα σχόλια του Ρούμπιο αναπτύχθηκαν σε σχέση με ομιλία που εκφώνησε στην Συνδιάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου νωρίς το Σάββατο το πρωί, η οποία έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα και είχε πολύ πιο μετριοπαθή τόνο σε σχέση με τις συγκρουσιακές παρατηρήσεις που έκανε πέρυσι στο ίδιο γεγονός ο Αντιπρόεδρος Τζ Ντι Βανς.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ προσέφερε ένα «δίκοπο» μήνυμα, αναφερόμενος στους κοινούς δεσμούς ασφαλείας και πολιτισμού μεταξύ ΗΠΑ και Δυτικής Ευρώπης - τον Μιχαήλ Άγγελο, τους Rolling Stones, ακόμη και την καλύτερη αμερικανική μπύρα.

Ταυτόχρονα, παρουσίασε το ζήτημα ως ένα στο οποίο η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, προειδοποιώντας για ό,τι είπε ότι είναι «οι δυνάμεις του πολιτισμικού αφανισμού που σήμερα απειλούν τόσο την Αμερική όσο και την Ευρώπη».

Στη συνέντευξη, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν απομακρύνεται από το μήνυμα του Βανς, αλλά ήθελε να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί η ομάδα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε υποχρεωμένη να το εκφράσει.

«Η συμμαχία πρέπει να αλλάξει», είπε ο Ρούμπιο στον Μίκλεθγουεϊτ. «Όταν εμφανιζόμαστε επείγοντες ή ακόμη και επικριτικοί για αποφάσεις που η Ευρώπη απέτυχε να πάρει ή πήρε, είναι επειδή νοιαζόμαστε».

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων τους έχουν επιδεινωθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο από την ομιλία του Βάνς, με διαμάχες για δασμούς, την ανανεωμένη απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, και μια Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που ανακοινώθηκε αργά πέρυσι, η οποία επίσης προειδοποιεί ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμικό αφανισμό».

Όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ρούμπιο είπε ότι πιστεύει πως οι στόχοι πολέμου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν αλλάξει και τώρα θέλει μόνο να πάρει το 20% της περιοχής Ντονέτσκ που οι δυνάμεις του δεν καταλαμβάνουν ακόμη.

«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους να δούμε αν υπάρχει λύση σε αυτό το μοναδικό πρόβλημα που να είναι αποδεκτή για την Ουκρανία και που η Ρωσία επίσης θα αποδεχτεί», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο μίλησε μια μέρα μετά την δήλωση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι η διατλαντική σχέση πρέπει να εξελιχθεί και προειδοποίησε για μια νέα εποχή πολιτικής μεγάλων δυνάμεων. Είπε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους από κοινού.

Τα σχόλια του Ρούμπιο ήταν τα πιο αναμενόμενα της τριήμερης συνδιάσκεψης, με τους παγκόσμιους ηγέτες να ανυπομονούσαν να ακούσουν αν θα ενίσχυε τον τόνο του Βανς ή θα προσπαθούσε να τον μετριάσει. Το κοινό χειροκρότησε έντονα στο τέλος.

«Κύριε Υπουργέ, δεν είμαι σίγουρος αν ακούσατε την ανακούφιση μέσα σε αυτήν την αίθουσα όταν μόλις ακούγαμε κάτι που θα ερμήνευα ως μήνυμα καθησυχασμού για τη συνεργασία», του είπε ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, πρόεδρος της Συνδιάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.