ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Έρχεται αφρικανική σκόνη

Σε Ιόνιο, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Επίσης, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Σημειώνεται πως οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)