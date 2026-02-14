Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Μερικές φορές χρειάζεται να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα επιλύσει την κατάσταση, αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων διάρκειας εβδομάδων κατά του Ιράν, εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ πιο σοβαρή από όσες έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη των αξιωματούχων, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει το διακύβευμα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια αναβίωσης της διπλωματίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, αυξάνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες ακόμη στρατιώτες, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ικανό να διεξάγει επιθέσεις και να αποκρούει αντίστοιχες ενέργειες.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε Αμερικανούς στρατιώτες σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές χρειάζεται να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα επιλύσει την κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για τις προετοιμασίες μιας ενδεχομένως παρατεταμένης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε η Κέλι.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ απέστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη αμερικανική επίθεση, με βομβαρδιστικά stealth να απογειώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πλήξουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν εξαπέλυσε μια πολύ περιορισμένη ανταποδοτική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση κατά του Ιράν, το οποίο διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα ιρανικά αντίποινα αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρως ότι το Ιράν θα ανταποδώσει, οδηγώντας σε αμοιβαία πλήγματα και αντίποινα σε βάθος χρόνου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντιποίνων ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για τα πυρηνικά και βαλλιστικά του προγράμματα, καθώς και για την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική μιας διπλωματικής λύσης θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση πληγμάτων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής βάσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στα ΗΑΕ και στην Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους.