ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέτει σε κίνηση την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας

Ανακοινώθηκε το Σχέδιο Ναυτιλιακής Δράσης, το οποίο απολαμβάνει σπάνια υποστήριξη τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε το σχέδιό της για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και άλλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από λιμενικά τέλη σε φορτία που παραδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με πλοία κατασκευασμένα στην Κίνα - επιβαρύνσεις τις οποίες οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να αναστείλουν για ένα έτος.

Το Σχέδιο Ναυτιλιακής Δράσης προσφέρει έναν οδικό χάρτη για την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει συρρικνωθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Κίνα και άλλες χώρες.

Με έκταση άνω των 30 σελίδων, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ζωνών ναυτιλιακής ανάπτυξης για την ενίσχυση των επενδύσεων, τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, την επέκταση του στόλου εμπορικών πλοίων κατασκευασμένων και νηολογημένων στις ΗΠΑ, τη θέσπιση ειδικής πηγής χρηματοδότησης μέσω ενός Ταμείου Ναυτιλιακής Ασφάλειας (Maritime Security Trust Fund), καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ στις αρχές του περασμένου έτους ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή τελών σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα, με στόχο να περιορίσει την επιρροή της χώρας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και να συμβάλει στη χρηματοδότηση μιας αναγέννησης της αμερικανικής ναυπηγικής. Οι λεγόμενες κυρώσεις του Άρθρου 301 (Section 301) ακολούθησαν αμερικανική έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα χρησιμοποιεί αθέμιτες πολιτικές και πρακτικές για να κυριαρχήσει στην παγκόσμια ναυτιλία.

Τα τέλη, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και όξυναν τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου και αναμενόταν να αποφέρουν περίπου 3,2 δισ. δολάρια ετησίως από πλοία κινεζικής κατασκευής που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια. Ωστόσο, η Κίνα αντέδρασε επιβάλλοντας δικά της λιμενικά τέλη σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, και τα ανταποδοτικά αυτά μέτρα προκάλεσαν αναστάτωση στην παγκόσμια ναυτιλία. Λίγο αργότερα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την αναστολή των επιβαρύνσεων για 12 μήνες.

Την Παρασκευή, ιδιοκτήτες ναυπηγείων, επενδυτές και οι διακομματικοί χορηγοί του νομοσχεδίου «Shipbuilding and Harbor Infrastructure for Prosperity and Security (SHIPS) for America Act» χαιρέτισαν το ναυτιλιακό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε μήνες αργότερα από ό,τι αναμενόταν.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ, Ρεπουμπλικανός από την Ιντιάνα, δήλωσε ότι υπάρχει σημαντική σύγκλιση μεταξύ του οράματος του Τραμπ και του σχεδίου που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη νομοθεσία, την οποία επανέφερε πέρυσι μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Κέλι από την Αριζόνα και άλλους νομοθέτες.

Σημαντικό είναι ότι το SHIPS Act θα δημιουργούσε ένα Ταμείο Ναυτιλιακής Ασφάλειας (Maritime Security Trust Fund) για την επανεπένδυση των εσόδων από τα λιμενικά τέλη σε έργα ναυτιλιακής ασφάλειας και υποδομών, όπως η αναζωογόνηση των ναυπηγείων. Το νομοσχέδιο απολαμβάνει σπάνια υποστήριξη τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες στην Ουάσινγκτον, ωστόσο δεν έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο.

«Η σημερινή ανακοίνωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι για το Κογκρέσο ώστε να προχωρήσει γρήγορα σε αυτή τη νομοθεσία, προκειμένου να παρασχεθούν οι νομικές αρμοδιότητες και οι πόροι που απαιτούνται για να γίνει αυτό το σχέδιο πραγματικότητα», δήλωσε ο Γιανγκ. «Ήρθε η ώρα να ξαναφτιάξουμε αμερικανικά πλοία».

Φωτογραφία @AP