Γαβριηλίδης: Ο Όμιλος ΟΤΕ ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα σε νέες τεχνολογίες και υποδομές

«Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα σε νέες τεχνολογίες και υποδομές» δηλώνει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ , ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ , τονίζοντας πως οι επενδύσεις του έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ την περασμένη δεκαετία και τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως για τη σταδιακή εξασφάλιση Gigabit συνδεσιμότητας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση μέσω FΤΤΗ και 5G.

Δηλώνει, επίσης, πως η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και η εξυπηρέτησή του «παραμένει για εμάς προτεραιότητα», ενώ σε ερώτηση για τον αν «απειλείται» ο Ομιλος λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δέχεται η αγορά των τηλεπικοινωνιών, απαντά χαρακτηριστικά «σεβόμαστε τους ανταγωνιστές μας αλλά δεν μας τρομάζουν. Ο καθένας έχει τη δική του στρατηγική και εμείς τη δική μας.».

Αναφέρεται στις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες για γρήγορο internet στο σπίτι, που «τρέχουν» στα δίκτυα κινητής και σταθερής, αλλά και για το τι σηματοδοτεί η εξαγορά του χαρτοφυλακίου έργων και υποδομών της ΤΕΡΝΑ Fiber.

Ερ. Η αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με είσοδο νέων παικτών και σημαντικές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια. Πώς το σχολιάζετε αυτό; Νιώθετε να απειλείστε;

Να πω αρχικά ότι ο κλάδος μας χαρακτηριζόταν πάντα από έντονο ανταγωνισμό. Πάντα σεβόμαστε τους ανταγωνιστές μας αλλά δεν μας τρομάζουν. Υπάρχουν οι «παραδοσιακοί» telcos, αλλά και νέοι παίκτες στην αγορά. Έχει ο καθένας τη δική του στρατηγική και εμείς τη δική μας. Στην COSMOTE TELEKOM διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα, που δίνουν αξία στους πελάτες μας. Αλλά και κορυφαία δίκτυα, το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, αλλά και το COSMOTE 5G, το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πληθυσμιακή κάλυψη. Η υπεροχή των δικτύων μας αποτυπώνεται και στις διεθνείς διακρίσεις που λαμβάνουμε. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο κινητής μας αναγνωρίστηκε ως το ταχύτερο στην Ελλάδα από την Ookla. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και η εξυπηρέτησή του σε όλα τα κανάλια, φυσικά και ψηφιακά, παραμένει για εμάς προτεραιότητα. Και βέβαια, είμαστε πάντα έτοιμοι να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας ανάλογα με τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας και το πώς εξελίσσεται η αγορά. Όλα αυτά μας επιτρέπουν όχι μόνο να υπερασπιστούμε, αλλά και να αυξήσουμε την πελατειακή μας βάση.

Ερ. Ποιο είναι το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου OTE για τις οπτικές ίνες;

Όπως έχουμε πει η διάδοση του Fiber To The Home είναι για μας στρατηγική προτεραιότητα. Γιατί σε όσο περισσότερα σπίτια φτάσει, τόσο περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες θα έχουμε, που θα απολαμβάνουν υπερυψηλές ταχύτητες, αλλά και γιατί είναι η βάση για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας. Σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με τις επενδύσεις του να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ την περασμένη δεκαετία και τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως για τη σταδιακή εξασφάλιση Gigabit συνδεσιμότητας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση μέσω FΤΤΗ και 5G. Το δίκτυό μας, το COSMOTE Fiber, είναι μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, διαθέσιμο ήδη σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε 3,5 εκατ. μέχρι το 2030. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΟΤΕ μόνο θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. 'Αλλωστε το όραμά μας για το 2030 είναι να εξελιχθεί ο ΟΤΕ στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Ερ. Είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των χρηστών στο FTTH;

Η σταθερή ζήτηση των χρηστών για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες σύνδεσης, η συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών μας σε FTTH, αλλά και οι καινοτόμες υπηρεσίες που διαθέτουμε για σταθερό internet, έχουν προσδώσει μια ιδιαίτερη δυναμική στο FTTH. Τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί σημαντικά η διείσδυσή του στη βάση μας. Να αναφέρω ότι το εννεάμηνο του 2025 οι ενεργοί συνδρομητές μας ανήλθαν σε 509.000, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεών μας. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε 7-8 μονάδες πάνω, όμως απέχουμε ακόμα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Εκτός από κορυφαία ποιότητα δικτύων, φροντίζουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας και τις καλύτερες υπηρεσίες, πάνω στα καλύτερα δίκτυα, ώστε να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber. Για παράδειγμα με την πρωτοποριακή υπηρεσία Fiber to the Room, η διάφανη οπτική ίνα φτάνει ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σπιτιού, ενώ με τη δωρεάν υπηρεσία Always OnLine, παρέχεται αδιάλειπτο internet στο σπίτι μέσω κινητού δικτύου, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση. Με αυτό τον τρόπο κάνουμε την καθημερινότητά των πελατών μας πιο εύκολη και πιο αποδοτική.

Ερ. Οι τιμές, ωστόσο, στο FTTH παραμένουν υψηλές. Θα κάνετε κάποιες κινήσεις για να μειωθούν;

Θέλουμε η οπτική ίνα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις. Όλες μας οι εμπορικές δραστηριότητες είναι εστιασμένες σε αυτή την κατεύθυνση και οι προτάσεις μας είναι οι πλέον ανταγωνιστικές. Είναι γεγονός πως τα επιδοτούμενα vouchers έπαιξαν τον ρόλο τους και βοήθησαν πολύ τον περασμένο χρόνο. Προκειμένου, όμως, να συνεχίσουμε να παρέχουμε οικονομικά πακέτα στους πελάτες μας και μετά τη λήξη των vouchers, προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση των τιμών των FTTH προγραμμάτων μας. Θέλουμε να παρέχουμε value for money υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών μας.

Ερ. Τι σηματοδοτεί στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της ΤΕΡΝΑ Fiber από τον ΟΤΕ;

Πρόσφατα αναλάβαμε το σύνολο του έργου Ultra-Fast Broadband, απορροφώντας την ΤΕΡΝΑ Fiber, για να αναπτύξουμε σύγχρονες υποδομές που θα υποστηρίζουν ταχύτητες Internet έως και 10Gbps σε ακόμη περισσότερες ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Όταν ολοκληρωθεί το σύνολο πλέον του έργου θα καλυφθούν περίπου 860.000 γραμμές σε όλη την Ελλάδα. Το UFBB είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει τις υποδομές μας για υπερυψηλές ταχύτητες και επιταχύνει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές τεχνολογίες (χαλκός, VDSL) σε δίκτυα νέας γενιάς. Στην πράξη, αυτό μας επιτρέπει να ενοποιήσουμε τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και επενδυτικά πλάνα, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα υλοποίησης μεγάλων έργων. Είναι μια κίνηση που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας να αναβαθμίσουμε τις δικτυακές υποδομές της χώρας και να κάνουμε πράξη την Κοινωνία των Gigabit, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Ερ. Η οπτική ίνα, όμως, δεν φτάνει παντού. Υπάρχει εναλλακτική λύση για όσους δεν έχουν οπτική ίνα στην περιοχή τους;

Σε περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα ή σε απομακρυσμένα σημεία, διαθέτουμε το COSMOTE 5G WiFi, υπηρεσία που αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access. Μία εναλλακτική λύση για γρήγορο και αξιόπιστο internet μέσω δικτύου κινητής, σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση, σε όλη την Ελλάδα, που δεν έχει ακόμη πρόσβαση σε οπτική ίνα. Με απεριόριστο internet και με την ποιότητα του COSMOTE 5G, του μεγαλύτερου και γρηγορότερου, όπως είπα, δικτύου 5G στη χώρα. Με δωρεάν εξοπλισμό και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Το βασικό, όμως, πλεονέκτημα της υπηρεσίας, είναι το δίκτυο 5G SA (5G+), το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα, με κάλυψη πάνω από 75%. Χάρη στο 5G SA και τη δυνατότητα network slicing που παρέχει, το COSMOTE 5G WiFi προσφέρει καλύτερη εμπειρία, σταθερά υψηλότερες ταχύτητες όσο φορτωμένο κι αν είναι το δίκτυο (με), καλύτερο latency, αλλά και τεράστια χωρητικότητα. Σήμερα το COSMOTE 5G WiFi μετρά ήδη πάνω από 50.000 πελάτες, ενώ οι πελάτες μας έχουν στη διάθεσή τους και φωνή, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς εθνικά σταθερά και κινητά.

Αξίζει να τονίσω εδώ ότι μέσω της τεχνολογίας Fixed Wireless Access προσφέρουμε δωρεάν γρήγορο internet και σε απομακρυσμένα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 600 σχολικές μονάδες, με περισσότερους από 19.500 μαθητές, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση. Μια σημαντική πρωτοβουλία που, μεταξύ άλλων, μας φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά σε μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών και καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ