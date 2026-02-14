Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δεν έχει καμία επιλογή παρά να γίνει ανεξάρτητη

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε σε εφαρμογή τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρώπης. Η αμοιβαία άμυνα δεν είναι προαιρετική για την ΕΕ. Είναι υποχρέωση, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Στην ομιλία της στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν έχει «καμία επιλογή» παρά να γίνει ανεξάρτητη, επικαλούμενη τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις συνεχείς υβριδικές απειλές κατά της Ευρώπης, η φον ντερ Λάιεν χρησιμοποίησε την ομιλία της για να προωθήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον στρατιωτικό τομέα.

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε σε εφαρμογή τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρώπης. Η αμοιβαία άμυνα δεν είναι προαιρετική για την ΕΕ. Είναι υποχρέωση», δήλωσε.

Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Άρθρο 42.7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, αφήνει την απόφαση σχετικά με το ποια βοήθεια θα παρέχει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στις εθνικές πρωτεύουσες. Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν πρόσφατα πιέσει για έναν πιο σαφή ορισμό του τι θα σήμαινε η ρήτρα άμυνας της Ευρώπης σε περίπτωση ενεργοποίησής της.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε επίσης πόσο έχει αλλάξει η πολιτική ασφάλειας της Ευρώπης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι αριθμοί λένε τη δική τους ιστορία. Οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη το 2025 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 80% σε σχέση με πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ΕΕ κινητοποιεί έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε. «Από την αεράμυνα και την αντιαεροπορική άμυνα, μέχρι τα drones και τη στρατιωτική κινητικότητα, έχουμε παραμείνει αδιάκοποι και δημιουργικοί στον τρόπο που στηρίζουμε την Ουκρανία».

Ωστόσο, για να υπάρξει μια ισχυρότερη Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με ισχυρούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Καναδά. Οι ΗΠΑ απουσίαζαν εμφανώς από αυτή τη λίστα.

«Σε αυτήν την εξαιρετικά ασταθή περίοδο, η Ευρώπη και, ιδιαίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έρθουν πιο κοντά», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν λίγο πριν ανέβει στη σκηνή ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν λίγο μετά από μια ξεχωριστή ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι η ήπειρος «πρέπει να αναλάβει δράση» και να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε κάποια «σοκ θεραπεία» για να καταλήξει η Ευρώπη σε παρόμοιο συμπέρασμα από μόνη της.