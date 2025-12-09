Γερμανία: Μικρή αύξηση των εξαγωγών παρά την «βουτιά» των αποστολών προς ΗΠΑ

Οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα στα 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναδύεται αργά από μια πολυετή ύφεση.

Συγκεκριμένα, οι αποστολές στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία την Τρίτη.

H επίδοση υπολείπεται της μέσης εκτίμησης 0,2% που καταγράφηκε σε έρευνα του Bloomberg και ακολουθεί την αναθεωρημένη αύξηση 1,5% του Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα στα 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ (19,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ενώ το εμπόριο ενίσχυσε την οικονομική δραστηριότητα στην αρχή του έτους, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να αποφύγουν τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, οι ασθενείς εξαγωγές επηρέασαν την ανάπτυξη στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με την οικονομία της Γερμανίας να αποφεύγει οριακά την ύφεση.

Μια σταθεροποίηση ή ακόμα και ανάκαμψη των εξαγωγών θα υποστήριζε την αναβίωση του μεταποιητικού τομέα.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου για τις εργοστασιακές παραγγελίες και τη βιομηχανική παραγωγή υποδηλώνουν ότι η Γερμανία κατάφερε να επιτύχει ανάπτυξη τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

Η Bundesbank και οι περισσότεροι άλλοι αναλυτές προβλέπουν ότι η παραγωγή αυξήθηκε ξανά μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, χάρη στις υψηλότερες κρατικές δαπάνες και τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, οι δυσκολίες παραμένουν με τη μορφή του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα, παράλληλα με μακροχρόνια ζητήματα όπως η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μείωσαν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του επόμενου έτους σε κάτω από 1% - υπογραμμίζοντας το μέγεθος της πρόκλησης για την αποκατάσταση της ουσιαστικής επέκτασης.

Οικονομολόγοι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων προέτρεψαν την κυβέρνηση να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών για τις εταιρείες και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.