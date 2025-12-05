Η BofA περιμένει πτώση στις ευρωπαϊκές μετοχές - Ποιοι είναι οι αμυντικοί κλάδοι που προτιμά

Παρά την αισιοδοξία των επενδυτών και των διαχειριστών κεφαλαίων, η BofA εκτιμά ότι μια σειρά καταλυτών θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση αυτή την αισιοδοξία.

Την προτίμησή τους σε αμυντικές μετοχές και μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης εκφράζουν οι αναλυτές της Bank of America, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής τους για το 2026. Όπως εξηγούν το 2025 υπήρξε μια δύσκολη χρονικά για τους αμυντικούς τίτλους, ωστόσο εκτιμούν ότι το επόμενο έτος θα είναι σε θέση να υπεραποδώσουν.

Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA, το ανθεκτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μια άνοδο της παραγωγικότητας λόγω τεχνητής νοημοσύνης, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία των επενδυτών και έχει αυξήσει τις αποτιμήσεις των μετοχών, με το παγκόσμιο risk premium των μετοχών να υποχωρεί στο 3,1% και το ευρωπαϊκό risk premium στο 5%, ήτοι στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της BofA, η αισιοδοξία των επενδυτών είναι εμφανής, ενώ και οι διαχειριστές κεφαλαίων στη συντριπτική πλειονότητά τους, σε ποσοστό 96%, αναμένουν άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών μέσα στο επόμενο έτος. Ωστόσο, εκτιμά ότι μια σειρά καταλυτών που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση αυτή την αισιοδοξία.

Στο βασικό της σενάριο η Bank of America αναμένει άνοδο του ευρωπαϊκού risk premium στις μετοχές από 5% σε 5,7% στο β’ τρίμηνο, πριν ακολουθήσει νέα αποκλιμάκωση. Αυτό οφείλεται στην εύθραυστη κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, στη χαλάρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης και σε πιθανούς κινδύνους στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές της BofA τηρούν αρνητική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές για το 2026, αναμένοντας πτώση 8% για τον δείκτη Stoxx 600 στις 530 μονάδες έως το β’ τρίμηνο, ακολουθούμενη από ανάκαμψη κοντά στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του 2026.

Προτίμηση στους «μικρούς»

Όπως εξηγούν, το βασικό τους σενάριο προβλέπει μέτρια αποδυνάμωση της παγκόσμιας ανάπτυξης, που θα οδηγήσει σε αρνητικές μακροοικονομικές εκπλήξεις. Έτσι, εκτιμούν ότι οι κυκλικές μετοχές θα υποαποδώσουν έναντι των αμυντικών, ενώ οι μετοχές αξίας και οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις θα υπεραποδώσουν έναντι των μετοχών ανάπτυξης και εκείνων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μάλιστα υπολογίζουν οι μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης θα υπεραποδώσουν κατά 10% έναντι των «μεγάλων» στο σύνολο του 2026.

Όπως επισημαίνει η BofA, οι ευρωπαϊκές μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν των μεγάλων από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο φέτος. Έκτοτε έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους, ως αντίδραση στην αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, στη μειωμένη αισιοδοξία για άμεση επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη (με γερμανική ώθηση), ενώ έπαιξε ρόλο και η πορεία του ευρώ, του οποίου η ανατίμηση αρχικά είχε λειτουργήσει ως εμπόδιο για τις εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης με διεθνή έκθεση, ευνοώντας τις μικρότερες επιχειρήσεις που εστιάζουν στις εγχώριες αγορές τους.

«Θεωρούμε ότι η αποτίμηση της μικρής έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι πλέον υπερβολικά απαισιόδοξη» αναφέρει η BofA, εκτιμώντας ότι με την πρόσφατη υποαπόδοσή τους οι αποτιμήσεις των «μικρών» αντανακλούν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων πτώση του PMI της Ευρωζώνης.

Οι κλάδοι που θα υπεραποδώσουν

Σε κλαδικό επίπεδο, οι αναλυτές της BofA προτιμούν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά καθώς, όπως λένε, οι αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν τους μακροοικονομικούς κινδύνους και η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης δημιουργεί περιθώριο σημαντικής υπεραπόδοσης για τον κλάδο τους επόμενους μήνες. Έτσι, μετοχές τροφίμων και ποτών, αλλά και προσωπικών ειδών και προϊόντων νοικοκυριού θα μπορούσαν έως τα μέσα του 2026 να υπεραποδώσουν της αγοράς κατά 15%.

Θετική είναι η στάση τους και για τον κλάδο των φαρμάκων, ειδικά καθώς οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρούν και αυξάνονται οι μακροοικονομικοί. Για τον κλάδο, η BofA αναμένει υπεραπόδωση της τάξης του 7%.

Ισχυρή δυναμική βλέπει η BofA και για τις μετοχές στον κλάδο του software, παρά τους κινδύνους που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως τονίζει, η πρόσφατη διόρθωση προσφέρει ευκαιρίες τοποθέτησης, με σημαντικό περιθώριο υπεραπόδοσης στο εξής, σε περιβάλλον επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Οι σημερινές αποτιμήσεις στον κλάδο υποδηλώνουν πτώση των EPS κατά 25%, κάτι που έχει συμβεί μόνο μία φορά τα τελευταία 25 χρόνια, το 2002. Έτσι, οι αναλυτές της BofA εκτιμούν ότι ο κλάδος έχει περιθώριο να υπεραποδώσει κατά 15% μέσα στους επόμενους μήνες.

Σημαντικό περιθώριο υπεραπόδωσης της τάξης του 15% βλέπουν και στις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες τείνουν να ευνοούνται σε περιβάλλον αδύναμης παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ τα πιο πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν τον αμυντικό χαρακτήρα του κλάδου.

Οι εκτιμήσεις για περαιτέρω υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων είναι ο βασικότερος παράγοντας που δίνει ώθηση στις μετοχές του κλάδου του real estate, οι οποίες έχουν μεγάλη ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Οι οικονομολόγοι της BofA αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμα μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τον Μάρτιο, κάτι που η αγορά δεν έχει τιμολογήσει. Και στον κλάδο του real estate, η BofA αναμένει τους επόμενους μήνες υπεραπόδωση της τάξης του 15%.

Τέλος, θετική είναι η στάση της BofA και για τις μετοχές του ευρωπαϊκού κλάδου των χημικών προϊόντων, ο οποίος συνεχίζει να πιέζεται από σφοδρό ανταγωνισμό από την Κίνα, και από υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς οι τιμές ενέργειας έχουν διπλασιαστεί από το 2020 λόγω της μείωσης των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Οι αναλυτές της BofA εκτιμούν ότι πολλά αρνητικά στοιχεία έχουν ήδη αποτιμηθεί, με αποτέλεσμα ο κλάδος να κατατάσσεται ως ο φθηνότερος μεταξύ όλων στην ανάλυση της BofA. Έτσι, τους επόμενους μήνες αναμένουν ότι οι μετοχές του κλάδου μπορούν να υπεραποδώσουν κατά 10%, ενώ αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι σε πολιτικό επίπεδο αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. οι επιδοτήσεις ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία στη Γερμανία.