Πολιτική | Διεθνή

Axios: O Τραμπ στήνει κυβέρνηση στη Γάζα πριν τις γιορτές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Axios: O Τραμπ στήνει κυβέρνηση στη Γάζα πριν τις γιορτές
Ανακοίνωσε ότι η συγκρότηση κυβέρνησης στη Γάζα θα ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ως καθοριστικό βήμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα Χριστούγεννα τη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, μαζί με μια νέα δομή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και δυτικές πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι βασικές πτυχές του σχεδίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αττική: Στη ζώνη του πλημμυρικού κινδύνου ακόμη και με «απλή» ισχυρή βροχή - Δείτε τον χάρτη

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Έρευνα Pricefox: Πού εντοπίζεται το ακριβότερο σουβλάκι στην Ελλάδα που φτάνει τα 6,5 ευρώ

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider