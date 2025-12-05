Axios: O Τραμπ στήνει κυβέρνηση στη Γάζα πριν τις γιορτές

Ανακοίνωσε ότι η συγκρότηση κυβέρνησης στη Γάζα θα ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ως καθοριστικό βήμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα Χριστούγεννα τη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, μαζί με μια νέα δομή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και δυτικές πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι βασικές πτυχές του σχεδίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

