Μακρόν: Να διατηρηθεί η «πολεμική προσπάθεια» υπέρ της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, ζήτησε τη διατήρηση της «πολεμικής προσπάθειας» υπέρ της Ουκρανίας, την ενίσχυση «της πίεσης επί της ρωσικής οικονομίας» και τη διατήρηση της ενότητας ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς απέναντι στη Μόσχα.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την πολεμική προσπάθεια (...) να ενισχύσουμε την πίεση κυρίως επί της ρωσικής οικονομίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Η ενότητα ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους στην ουκρανική υπόθεση είναι απαραίτητη», είπε.

«Κυρίως δεν πρέπει να αφεθούμε σε κανένα πνεύμα διαίρεσης ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Εχουμε ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας έχουν ανάγκη ώστε η ειρήνη αυτή να είναι σταθερή και μακρόπνοη».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την καχυποψία τους απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ για τις προθέσεις της στη διαχείριση του ουκρανικού ζητήματος.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο πρόεδρος της Γαλλίας μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ευρωπαίους ομολόγους του, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον κίνδυνο «οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία ως προς το εδαφικό χωρίς να υπάρξουν ξεκάθαρες εγγυήσεις στο ζήτημα της ασφάλειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να λάβει η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι είχε εις βάθος συνομιλίες με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν από την Κίνα, βασικό πολιτικό και οικονομικό εταίρο της Ρωσίας, να κάνει χρήση της επιρροής της επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έδωσε κανένα σημάδι μετακίνησης της κινεζικής θέσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ