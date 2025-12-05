Ινδονησία: Πάνω από 860 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Στους 520 οι αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από και τις πλημμύρες που ακολούθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ινδονησία ανήλθε σε 867 και 521 είναι οι αγνοούμενοι.

Ο στρατός της Ινδονησίας ενέτεινε τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρεις επαρχίες της νήσου Σουμάτρα, οι οποίες έχουν πληγεί από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ο αντιπρόεδρος της χώρας ζήτησε συγγνώμη για τις αστοχίες στη διαχείριση της φυσικής καταστροφής της περασμένης εβδομάδας.

Ο στρατός τοποθέτησε τουλάχιστον δέκα φορητές γέφυρες, γνωστές ως "Γέφυρες Bailey", στις επαρχίες Άτσεχ, Βόρεια Σουμάτρα και Δυτική Σουμάτρα για να βοηθήσει στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες, είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Φρέντι Αρντιανζάχ.

«Αυτές οι γέφυρες είναι κρίσιμης σημασίας για τη διανομή της βοήθειας. Ορισμένοι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι και έτσι η βοήθεια δεν έχει φθάσει ακόμη σε εκείνους που επλήγησαν από την καταστροφή», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός έχει αναπτύξει κινητά συστήματα αντίστροφης όσμωσης, τα οποία καθιστούν πόσιμο το μολυσμένο νερό, και θα συνεχίσει να κάνει ρίψεις από αέρος τροφίμων και φαρμάκων στους κατοίκους που δεν έχουν πρόσβαση στα οδικά δίκτυα.

Ο αριθμός των νεκρών από τον κυκλώνα και τις σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις που ακολούθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ινδονησία ανήλθε σήμερα σε 867 και 521 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Τα συστήματα καταιγίδων στοίχισαν επίσης τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους στη νότια Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Σουμάτρα απευθύνουν εκκλήσεις στην κυβέρνηση να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να απελευθερώσει επιπλέον πόρους για τις προσπάθειες διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο είπε ότι η κατάσταση βελτιώνεται και ότι είναι επαρκής η παρούσα διαχείριση, αλλά ο αντιπρόεδρος σχημάτισε διαφορετική άποψη όταν επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές χθες Πέμπτη.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν είστε μόνοι, οι κάτοικοι της Σουμάτρα δεν είναι μόνοι», ανέφερε σε ανακοίνωση μετά την επίσκεψή του ο αντιπρόεδρος Γκιμπράν Ρακαμπούμινγκ Ράκα.

«Θα διασφαλίσουμε ότι εκείνοι που βρίσκονται σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας θα έχουν την κατάλληλη φροντίδα. Πολλοί έχουν παραπονεθεί για θέματα που αφορούν τα σχολεία και τη στέγαση, θα σας βοηθήσουμε με αυτά. Σας ευχαριστώ και για μια ακόμη φορά ζητώ ειλικρινή συγγνώμη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ