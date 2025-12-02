Πιτσιλής: Η ΑΑΔΕ μετασχηματίζεται σε "data-driven" Οργανισμό - Νέες υπηρεσίες και εργαλεία

Παρουσίασε το φιλόδοξο όραμα του οργανισμού για την επόμενη πενταετία, τονίζοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ και αποτελεί για εμάς πρόκληση, ευκαιρία και καταλύτη στο συνολικό μας μετασχηματισμό».

Το στρατηγικό σχέδιο 2025-2029 για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton "Future Unfold, The Annual Technology Forum", το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε το φιλόδοξο όραμα του οργανισμού για την επόμενη πενταετία, τονίζοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ και αποτελεί για εμάς πρόκληση, ευκαιρία και καταλύτη στο συνολικό μας μετασχηματισμό».

Στρατηγικό σχέδιο 2025-2029: Data-driven μετασχηματισμός

«Το στρατηγικό σχέδιο για το 2025-2029 θέτει τις βάσεις για έναν οργανισμό data-driven», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, προσθέτοντας ότι «ο στόχος μας δεν είναι μόνο να μετασχηματίσουμε τις υπηρεσίες μας σε έξυπνες υπηρεσίες, αλλά να εφαρμόσουμε μια πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθρώπινη φορολογική διοίκηση, παρέχοντας εξατομικευμένη υπηρεσία σε πολίτες και επιχειρήσεις».

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποτελεί «τον βασικό σύμμαχο» της ΑΑΔΕ και «τον κατεξοχήν μοχλό μετάβασης προς την επόμενη μέρα», λειτουργώντας ως «εργαλείο εξέλιξης, καινοτομίας και ανάπτυξης».

ΑΙ για καταπολέμηση της απάτης σε πραγματικό χρόνο

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι «αναπτύσσουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν σύνθετες μορφές απάτης σε πραγματικό χρόνο, κατανέμουν στοχευμένα τους ελεγκτικούς πόρους και προβλέπουν αλγοριθμικά παραβατικές συμπεριφορές, πριν αυτές εκδηλωθούν».

Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής τόνισε τη σημασία της βελτίωσης της εξυπηρέτησης: «Ενισχύουμε την όλο και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει στην απλοποίηση, τυποποίηση και αυτοματοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών».

Νέο myAADE με εργαλεία ΑΙ

«Το νέο myAADE βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης και ενσωματώνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων σε όλες τις λειτουργίες», ανακοίνωσε ο διοικητής, επισημαίνοντας τον ρόλο των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων: «Η πλατφόρμα myDATA, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Τιμολογίων και το myDATA App, η διασύνδεση ταμειακών συστημάτων με τα POS και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ισονομία στις συναλλαγές».

Όπως πρόσθεσε, «από το κέντρο επιχειρήσεων συντονίζουμε σε πραγματικό χρόνο τους ελέγχους στο πεδίο», ενώ παράλληλα «η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων μετασχηματίζεται».

Ενιαία γραμμή 1521 και νέο chatbot με LLMs

Ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι «η γραμμή 1521, η ενιαία πύλη ψηφιακής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και ενσωματώνει σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης». Αυτό, όπως εξήγησε, «αποτελεί τον πυρήνα του πανκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης που χτίζουμε και που σύντομα θα ενισχυθεί από το νέο μας chatbot».

Το chatbot, όπως διευκρίνισε, «θα χρησιμοποιεί μεγάλα γνωστικά μοντέλα, LLMs, για να παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση», με στόχο να «απελευθερώνουμε τα στελέχη μας από χρονοβόρες εργασίες ώστε να επικεντρώνονται εκεί που πραγματικά έχει αξία - στην εξυπηρέτηση και τη θετική εμπειρία των πολιτών».

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ασφάλεια δεδομένων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ στην ανθρωποκεντρική διάσταση της τεχνολογικής μετάβασης: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην επιχειρησιακή μας δράση και την οργανωτική μας κουλτούρα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, αλλά αποδίδει μόνο όταν εφαρμοστεί με ασφάλεια, με διαφάνεια και με ανθρώπινη υποστήριξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.Πιτσιλής απευθύνθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton "Future Unfold, The Annual Technology Forum", το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εμφανιζόμενος με τη βοήθεια της Τεχνολογίας ως ολόγραμμα, καθώς την ίδια στιγμή βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ