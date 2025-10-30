Βιομηχανικό ρεύμα: Ακόμη υπό διαμόρφωση το σχήμα στήριξης - Τα δύο σενάρια

Το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται τόσο μία παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου (που έχει προτείνει ο ΣΕΒ), όσο και κάποιου είδους επιδότηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς προς ώρας να έχει αποφασιστεί ποιο θα υιοθετηθεί. Παραμένουν τα τέσσερα κριτήρια για την επιλογή, η οποία δεν πρόκειται να καθυστερήσει πολύ.

Ακόμη υπό διαμόρφωση βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η εξέταση από το ΥΠΕΝ της λύσης που θα επιτρέψει την ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο συνεχίζει να επεξεργάζεται δύο εναλλακτικές φόρμουλες, ώστε στη συνέχεια η κυβέρνηση να αποφασίσει ποια λύση τελικά θα υιοθετηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είναι φυσικό, δεν έχει ακόμη κλειδώσει ο προϋπολογισμός του μέτρου – και, κατά συνέπεια, τα κρατικά κονδύλια που θα χρειαστούν για την εφαρμογή του. Επίσης, δεν είναι σαφής ο χρονικός ορίζοντας για την πρεμιέρα του σχήματος στήριξης, αν και στόχος είναι να μην καθυστερήσει πολύ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευθεί στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες, επισημαίνοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα. «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε εργαλεία» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

«Σε κάθε περίπτωση, η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα, να κινείται μέσα στα εθνικά δημοσιονομικά περιθώρια, και να ενισχύει μεν πρωτίστως τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αλλά όσο αυτό είναι εφικτό να έχεις μεγαλύτερη περίμετρο ωφελουμένων», πρόσθεσε.

Παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου

Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο αφορά μία παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου, το οποίο είχε προτείνει ο ΣΕΒ («Energy Industrial Reset»). Βασικός πυλώνας της παραλλαγής που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ είναι το μικρότερο μπάτζετ του μέτρου.

Όπως είχε γράψει το insider.gr, η πιο πρόσφατη πρόταση του ΣΕΒ προέβλεπε μεν διευρυμένη «περίμετρο» για τους δικαιούχους, ώστε να ενταχθούν στο μέτρο 385 επιχειρήσεις από την υψηλή και μέση τάση, ανάμεσα στις οποίες και κάποιες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ. Ωστόσο, η αναπόφευκτη συνέπεια ήταν να αυξηθεί το κόστος του μέτρου, αγγίζοντας τα 285 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε χρόνο από την 3ετία εφαρμογής του.

Επίσης, η ελληνική εκδοχή που μελετάται είναι προσαρμοσμένη στα ελληνικά ενεργειακά δεδομένα, καθώς στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα ήδη βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ. Επομένως, δεν έχει νόημα οι ωφελούμενοι να «επιτρέψουν» τη στήριξη, αναπτύσσοντας νέες μονάδες ανανεώσιμων πηγών.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό μοντέλο θα εξασφαλίσει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για ένα ποσοστό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων για μία 3ετία, μέσω «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος. Οι εταιρείες θα ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, δρομολογώντας διπλάσιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, από τους σταθμούς που εξασφάλισαν το φθηνό «πράσινο» ρεύμα με το οποίο αυτές τροφοδοτούνταν την πρώτη 3ετία.

Επιδοτήσεις

Η δεύτερη εναλλακτική αφορά την παροχή κάποιου είδους επιδότησης. Η φόρμουλα αυτή είναι σύμφωνη με το νέο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF, Clean Industrial Deal State Aid Framework), το οποίο εγκρίθηκε το καλοκαίρι. Μάλιστα, η Κομισιόν έχει συμπεριλάβει το CISAF στα επτά νέα εργαλεία που συστήνει στα κράτη-μέλη, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το καινούριο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων δίνει τη δυνατότητα στα κράτη -μέλη να επιστρατεύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς, με σκοπό την προσωρινή ελάφρυνση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η κρατική ενίσχυση θα απορροφά ποσοστό των αυξημένων τιμών για μερίδιο της κατανάλωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, θα πρέπει με αυτό τον τρόπο μπορεί να στηριχθεί έως το 50% της κατανάλωσης των βιομηχανιών. Επίσης, η τιμή μετά τη μείωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Insider.gr, για την παροχή επιδότησης μελετάται μεταξύ άλλων και η πρόσκαιρη μείωση μίας σειράς ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβαρύνουν τη βιομηχανία. Ωστόσο, το πρόβλημα που έχει αυτή η λύση είναι πως σε ορισμένους ενεργοβόρους καταναλωτές ήδη παρέχεται το ανώτερο όριο των εκπτώσεων που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Επομένως, αν προκρινόταν αυτή η λύση, τότε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν θα «έβλεπαν» όφελος.