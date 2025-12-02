Μυτιληναίος: Η τεχνολογία μεταμορφώνει την ενέργεια και τη βιομηχανία και καθορίζει τη στρατηγική της Metlen

«Η τεχνολογία είναι η γλώσσα του μέλλοντος», κατέληξε. «Και στη METLEN τη μιλάμε με ευχέρεια ως τον δρόμο που μας οδηγεί στην επόμενη ημέρα».

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας και θεμέλιο της βιωσιμότητας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της Grant Thornton «Future Unfold», όπου ο επικεφαλής της METLEN παρουσίασε τη στρατηγική του ομίλου για την επόμενη ημέρα της ενέργειας και της βιομηχανικής παραγωγής.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά παράγοντα που μεταμορφώνει επιχειρήσεις, γεννά καινοτομία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι για τη METLEN ο συνεχής μετασχηματισμός είναι ενσωματωμένος στο DNA της, με την τεχνολογική πρόοδο να αποτελεί σταθερό οδηγό σε όλες τις δραστηριότητές της, από τα μέταλλα έως την ενέργεια και τις νέες επενδύσεις.

Στον ενεργειακό κλάδο, όπως εξήγησε, οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν θεωρητική συζήτηση αλλά καθημερινή πρακτική. Ψηφιακά εργαλεία, έξυπνα δίκτυα, data centers, λύσεις για ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας δημιουργούν -όπως είπε- ένα πλαίσιο λειτουργίας που επιτρέπει βελτιστοποίηση δικτύων, μείωση εκπομπών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε πραγματικό χρόνο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο energy management της METLEN, όπου η αξιοποίηση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδείξει την εταιρική ομάδα σε μία από τις κορυφαίες της Ευρώπης. «Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και το δείχνουν ήδη τα αποτελέσματα», σημείωσε.

Παρά τις επιδόσεις, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο είναι να συνδυαστούν δύο κρίσιμες απαιτήσεις: ψηφιακός μετασχηματισμός και βιωσιμότητα. «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί· πρέπει να είμαστε συνολικά βιώσιμοι», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε κυκλικές διαδικασίες, τεχνολογίες χαμηλού κόστους και λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, προέβλεψε ότι η τεχνολογία και η βιωσιμότητα θα αποτελούν αδιαίρετο δίδυμο για τον ενεργειακό τομέα. Δίκτυα πιο έξυπνα, παραγωγή πιο καθαρή, επιχειρήσεις πιο ευέλικτες: αυτό είναι το τοπίο που περιέγραψε. Η METLEN, όπως σημείωσε, ήδη επενδύει σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και κρίσιμα υλικά για τεχνολογικές εφαρμογές.

«Η τεχνολογία είναι η γλώσσα του μέλλοντος», κατέληξε. «Και στη METLEN τη μιλάμε με ευχέρεια ως τον δρόμο που μας οδηγεί στην επόμενη ημέρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ