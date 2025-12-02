Εσπερίδα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εσπερίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αφιερωμένη στη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο πρόγραμμα της εσπερίδας περιλαμβάνονταν χαιρετισμό μέσω βίντεο από την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη.



Ακολούθησαν τοποθετήσεις από:

-Δρ. Έλλη Χριστούλα, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων (ΕΕΤΑΑ) – Επιστημονική υπεύθυνη του ευρωπαϊκού έργου Cities4Her,

-Δημήτρης Ψυχογιός, Αστυνόμος Β’ και Στέλεχος του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

-Μαρία Κουφιώτη, επιστημονική επόπτρια της Γ.Γ.Ι.Α.Δ

-Χρυσάνθη Ζαφειράτου, επιστημονική επόπτρια της Γ.Γ.Ι.Α.Δ



Η βραδιά έκλεισε με μουσική αυλαία από το Ωδείο Παλ. Φαλήρου“ΕΛΕΝΗΣ ΡΑΠΤΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΨΑΡΡΑΚΟΥ”, ενώ τον χώρο πλαισίωναν εικαστικά έργα αφιερωμένα στο διαχρονικό μήνυμα Σεβασμός – Ισότητα – Δύναμη.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Στο Παλαιό Φάληρο δεν κάνουμε καμία έκπτωση στο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Η σημερινή εσπερίδα ήταν ένα ακόμα βήμα ενημέρωσης, ενσυναίσθησης και συστράτευσης Δήμος, Πολιτεία, επιστημονική κοινότητα και κοινωνία των πολιτών δουλεύουμε μαζί, για να σπάσουν τα στερεότυπα, να σπάσει η σιωπή και να ενισχυθεί η στήριξη σε όσες τη χρειάζονται.»

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, για τους χαιρετισμούς τους και τη σταθερή στήριξη του μηνύματος της εσπερίδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στη Δρ. Έλλη Χριστούλα (ΕΕΤΑΑ, επιστημονικά υπεύθυνη του ευρωπαϊκού έργου Cities4Her), στον Δημήτρη Ψυχογιό, Αστυνόμο Β’ και στέλεχος του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς και στις Μαρία Κουφιώτη και Χρυσάνθη Ζαφειράτου, επιστημονικές επόπτριες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.