Ειδήσεις | Διεθνή

Περού: Απόπειρα δολοφονίας εναντίον υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Περού: Απόπειρα δολοφονίας εναντίον υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές
Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού Ραφαέλ Μπελάουντε δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ βρισκόταν στην κοινότητα Σέρο Ασούλ, στα νότια της Λίμα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο Μπελάουντε και ο οδηγός του δεν τραυματίστηκαν.

Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πυρά.

Σύμφωνα με τον Αριόλα, ο ηγέτης της δεξιάς είπε στις αρχές ότι δεν έχει λάβει απειλητικά μηνύματα.

Ο 50χρονος Μπελάουντε είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου 2026 αλλά συγκεντρώνει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελάουντε (1963-68 και 1980-85).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
Περού
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider