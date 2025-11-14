Κορκίδης: Η "Black Friday" της ελληνικής αγοράς απειλείται από τα κινεζικά e-shops

Σωστή η απόφαση του ECOFIN για κατάργηση της απαλλαγής των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, όπως αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κορκίδης επισημαίνει τα εξής:

«Η Black Friday θεωρείται ίσως σήμερα το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και σε συνδυασμό με τη Cyber Monday αποτελεί μία καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές. Αρκετές ημέρες πριν την τελευταία Παρασκευή του μήνα, 28 Νοεμβρίου 2025, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν ελκυστικές προσφορές, να κάνουν προκρατήσεις και προαγορές, αλλά η κορύφωση των εκπτωτικών αγορών πραγματοποιείται κυρίως την τελευταία εβδομάδα του μήνα, σε μία μηνιαία επέκταση του αρχικού εκπτωτικού τριημέρου της Black Friday και της Cyber Monday.

Σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία, το κίνητρο για 4 στους 10 καταναλωτές είναι η αγορά προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές που συνήθως αγοράζουν για τις οικογενειακές τρέχουσες ανάγκες, κατά τη διάρκεια του έτους. Ακολουθεί το κίνητρο για 3 στους 10 που τους οδηγεί στα επώνυμα προϊόντα, που συνήθως δυσκολεύονται να αγοράσουν επειδή είναι πολύ ακριβά. Οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται τη Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα και 1 στους 10 για να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, ως μια μικρή ανταμοιβή. Η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά ευελπιστούμε και φέτος να κυμανθεί κοντά στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις και με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ.

Σημειωτέον πως ο τζίρος της Black Friday εκτιμάται στα 74 δισ. δολάρια παγκοσμίως και στα 11 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια ο τζίρος της Black Friday κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου από τα 100 εκατ. ευρώ τριπλασιάστηκε στα 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, βλέπουμε στην ελληνική αγορά μία σημαντική μεταβολή με διπλασιασμό των διαδικτυακών αγορών έναντι της επισκεψιμότητας στα φυσικά εμπορικά καταστήματα με ποσοστό άνω του 40%.

Όμως, το τελευταίο 12μηνο παρακολουθούμε μία επέλαση των κινεζικών πλατφορμών με ένα «δίδυμο e-shops» να κατακτά πάνω από το 20% του μεριδίου των διαδικτυακών πωλήσεων, απευθυνόμενο σε 2,75 εκατ. Έλληνες διαδικτυακούς πελάτες με τιμές χαμηλότερες της αγοράς έως και -70%, ενώ παράλληλα επεκτείνονται στην Ευρώπη με αποθήκες και καταστήματα. Τα δέματα από Κίνα «C2c - China to customer» έχουν τριπλασιαστεί σε αριθμό φτάνοντας ημερησίως τα 80.000, αξίας από 30-150 ευρώ, κατακλύζοντας την ελληνική αγορά και μειώνοντας τις ετήσιες πωλήσεις της λιανικής περίπου κατά 2 δισ. ευρώ και τον τζίρο των ελληνικών μικρών εμπορικών καταστημάτων κατά -15%. Πολύ ορθά λοιπόν, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις εργασίες του ECOFIN, υποστήριξε πλήρως την πρόταση της EΕ για κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ, που εισάγονται από τρίτες χώρες και πρότεινε την επιτάχυνση της εφαρμογής του μέτρου από το 2026, αντί το 2028. Ως εκ τούτου, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος, αναμένεται να εγκριθεί στην προσεχή Σύνοδο Υπουργών, στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Το ΕΒΕΠ θεωρεί απόλυτα ορθή την απόφαση του ECOFIN για κατάργηση του «de minimis» των χρεώσεων μικροδεμάτων τρίτων χωρών αξίας μέχρι 150 ευρώ προς τις χώρες της ΕΕ με εφαρμογή από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ας ελπίσουμε πως με τη στήριξη των καταναλωτών οι ανησυχίες μας για «διαδικτυακή αιμορραγία» του εκπτωτικού τζίρου, εκτός Ελλάδας, δεν θα επαληθευτούν και πως δεν θα απογοητευτούμε από τη φετινή Black Friday. Άλλωστε, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ Ελλάδος, σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο «EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025», η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές τη φετινή περίοδο αναμένεται αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, ιδιαίτερα για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30-40 ετών που αντικατέστησε στη πρωτιά τους νέους ηλικίας 18-29 ετών. Οι προτιμήσεις για αγορές δείχνουν για 7 στους 10 κυρίως είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές και για 6 στους 10 ρούχα και αξεσουάρ. Σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα κατευθυνθούν για 3 στους 10 σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθώς και είδη σπιτιού. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι υποψίες του 45% των καταναλωτών που αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκπτώσεων.

Είναι γεγονός πως η Black Friday και η Cyber Monday είναι ένα διπλό επιτυχημένο εκπτωτικό γεγονός που ήρθε, έμεινε και πέτυχε να καθιερωθεί σε θεσμό και στην ελληνική αγορά. Επίσης, είναι αλήθεια πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει και από τη «βόλτα στις βιτρίνες» έχουμε πάει στη περιήγηση στις οθόνες. Ως εκ τούτου, είναι θεμιτό οι μικρές και μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις να προσπαθούν να πάρουν καλύτερη θέση στην εκκίνηση με «early start των black prices», ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια της προβολής των προσφορών τους για να διατηρήσουν τους πελάτες τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν παρά να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη περίοδο πριν τις γιορτές ως ευκαιρία για τις διαδικτυακές και φυσικές αγορές τους, κατά προτίμηση, από τα αξιόπιστα ελληνικά εμπορικά καταστήματα και e-shops».