Τραμπ: Είμαστε αρκετά κοντά σε συμφωνία με την Ινδία για μείωση δασμών

Στο ενδεχόμενο να μειώσει σύντομα η αμερικανική κυβέρνηση τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα, υποδηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια εμπορική συμφωνία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του μακροχρόνια πιστού του αξιωματούχου, Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως πρέσβης στο Νέο Δελχί.

Στο ενδεχόμενο να μειώσει σύντομα η αμερικανική κυβέρνηση τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα, υποδηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια εμπορική συμφωνία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του μακροχρόνια πιστού του αξιωματούχου, Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως πρέσβης στο Νέο Δελχί.

«Οι δασμοί στην Ινδία είναι πραγματικά υψηλοί λόγω των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, αλλά τώρα τις έχουν μειώσει σημαντικά, επομένως θα μειώσουμε τους δασμούς», δήλωσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «αρκετά κοντά» σε μια εμπορική συμφωνία με το Νέο Δελχί.

Ωστόσο, τα στοιχεία από την εταιρεία έρευνας αγοράς Kpler έδειξαν ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες τον Οκτώβριο στα 1,59 εκατ. βαρέλια την ημέρα (mbd) από τον Σεπτέμβριο, όπως επισημαίνει το CNBC.

«Μέχρι στιγμής, 1,73 mbd από τις ρωσικές εξαγωγές του Οκτωβρίου έχουν κατεύθυνση προς την Ινδία, ενώ άλλα 302 kbd (χιλιάδες βαρέλια την ημέρα) δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό (ένα μέρος των οποίων θα μπορούσε επίσης να καταλήξει στην Ινδία)», ανέφερε το tank tracker, προσθέτοντας «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα για τον Νοέμβριο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Γκορ θα περιλαμβάνουν την προώθηση επενδύσεων σε βασικές αμερικανικές βιομηχανίες, την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας και την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

«Περιμένω από τον Σέρτζιο να ενισχύσει μιας από τις πιο σημαντικές σχέσεις και αυτή είναι η στρατηγική συνεργασία με τη Δημοκρατία της Ινδίας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Γκορ, του οποίου ο διορισμός ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία στις 7 Οκτωβρίου, έφτασε στο Νέο Δελχί λίγες ημέρες αργότερα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για να συζητήσουν θέματα άμυνας, εμπορίου και τεχνολογίας. «Συζητήσαμε επίσης τη σημασία των κρίσιμων ορυκτών και για τα δύο έθνη μας», δήλωσε ο Γκορ σε ανακοίνωσή του.

Ο Γκορ αντιπροσωπεύει την πίεση του Λευκού Οίκου για ταχύτερη και πιο άμεση επικοινωνία με το Νέο Δελχί, παρακάμπτοντας τη συνήθη διπλωματική γραφειοκρατία, δήλωσε η Αλεξάνδρα Χέρμαν της Oxford Economics.

«Αυτό υποδηλώνει την επιθυμία να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Χέρμαν.

«Ένας «πολιτικός» πρεσβευτής αντί για έναν «παραδοσιακό» διπλωμάτη μπορεί πράγματι να επιταχύνει τα πράγματα, αλλά αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ότι εάν η κοινή γνώμη σε οποιαδήποτε χώρα επιδεινωθεί, οι δεσμοί μπορεί να γίνουν ακόμη πιο ασταθείς», πρόσθεσε.

Λεπτές ισορροπίες

Οι αυστηροί δασμοί, ένα τέλος 100.000 δολαρίων για βίζες H1B και οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του Τραμπ για μεσολάβηση σε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν είναι μεταξύ των ζητημάτων που έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση των στρατηγικών δεσμών μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσινγκτον τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Δεν μπορεί να είσαι η χώρα που υφίστασαι τους μεγαλύτερους δασμούς στον κόσμο, περισσότερο ακόμη και από την Κίνα, και μετά να μιλάς για στρατιωτική φιλία και κοινές ασκήσεις», δήλωσε ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Ραγκουράμ Ρατζάν, σε εκδήλωση στις 6 Νοεμβρίου που διοργάνωσε το Συμβούλιο Παγκόσμιων Υποθέσεων του Σικάγο.

Την τελευταία φορά που ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Χένρι Κίσινγκερ έκλιναν τις ΗΠΑ προς το Πακιστάν κατά τη διάρκεια του πολέμου Ινδίας-Πακιστάν το 1971, αυτό ώθησε την Ινδία πιο κοντά στο Σοβιετική Ένωση για τα επόμενα 25 χρόνια, προειδοποίησε ο Ρατζάν, νυν καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Λίγο αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές τον Αύγουστο, ο Μόντι παρευρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, όπου ένα βίντεο που έγινε viral τον έδειξε να γελάει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.