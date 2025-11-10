Μίραν (Fed): «Κατάλληλη» μια μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο

Υποστήριξε, όπως και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της κεντρικής τράπεζας, μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, αν και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον χαλάρωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Υπέρ των περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων ως μέσου για την αποτροπή μιας πιθανής μελλοντικής επιβάρυνσης της οικονομίας τάχθηκε ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μίραν επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από το «κανονικό» σε μειώσεις κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

«Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να λάβουμε δεδομένα που να με κάνουν να αλλάξω γνώμη μέχρι τότε», υπογράμμισε. «Αλλά αν δεν προκύψουν νέες πληροφορίες που θα με κάνουν να αναθεωρήσω τη στάση μου, κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, ναι, θα έλεγα ότι 50 μονάδες είναι το κατάλληλο, όπως και στο παρελθόν, αλλά τουλάχιστον (η μείωση να είναι) 25 μονάδες».

Παρά την πίεση του Μίραν για μεγαλύτερες κινήσεις, η FOMC τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο επέλεξε μειώσεις κατά ένα τέταρτο του σημείου. Ο Μίραν ψήφισε κατά και των δύο κινήσεων, αλλά κανένας από τους συναδέλφους του δεν τον ακολούθησε. Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, ψήφισε «όχι» τον Οκτώβριο, αλλά μόνο επειδή δεν ήθελε μειώσεις.

Αν και υπήρξαν μόνο δύο ψήφοι κατά της μείωσης του Οκτωβρίου, δημόσιες δηλώσεις από πολλούς αξιωματούχους έδειξαν μεγάλη διασπορά απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, είχε αναφερθεί στις διαφωνίες αυτές στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, στην οποία δήλωσε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα προβούν σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν εκφράσει τους ενδοιασμούς τους, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο της Fed του 2%, ενώ άλλοι που τάσσονται υπέρ της μείωσης των επιτοκίων φοβούνται περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Ο Μίραν δήλωσε ότι η μη συνέχιση της χαλάρωσης θα ήταν κοντόφθαλμη. «Αν δημιουργείτε δεδομένα για το τι, αν δημιουργείτε πολιτική για το τι είναι τα δεδομένα τώρα, κοιτάζετε προς τα πίσω, γιατί θα χρειαστούν 12 έως 18 μήνες για να επηρεάσει αυτό την οικονομία. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσετε πολιτική τώρα με βάση το πού πιστεύετε ότι θα βρίσκεται η οικονομία σε ένα έως ενάμιση χρόνο από τώρα».