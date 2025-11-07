Έρχεται αναβάθμιση του e-katanalotis

Νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιλαμβάνει η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπεται χρήση βοηθού ΑΙ.

Αναβάθμιση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-katanalotis, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου, το υπουργείο απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και υποστήριξης της εφαρμογής e-katanalotis. Η πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία που έχει δημιουργήσει την εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Υπηρεσίες αναβάθμισης

Η αναβάθμιση της πλατφόρμας στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή και στη διασφάλιση της επικαιρότητας των δεδομένων και της επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής e-Καταναλωτής (mobile & web), ώστε μέσω της συνεχούς παρουσίας ενημερώσεων στην εφαρμογή και στο web όλες οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης να φτάσουν στον καταναλωτή έγκαιρα, στοχευμένα και με ενιαία εικόνα.

Οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν πέντε βασικούς άξονες:

1.Πλάνο ενεργειών με νέα και ενημερώσεις των καταναλωτών μέσω της εφαρμογής και της web πλατφόρμας: Να σχεδιαστεί ένα τρίμηνο πλάνο επικοινωνίας μέσα από το eΚαταναλωτής app και τη web εφαρμογή, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με:

• Θεματικά «καλάθια» (π.χ. Σχολικό, Εορταστικό, Καλάθι Νηστείας)

• Ενημερώσεις για δικαιώματα καταναλωτή

• Δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης (π.χ. μείωση τιμών, νέες πρωτοβουλίες)

• Εποχικές καμπάνιες (π.χ. Black Friday, Χριστούγεννα, καλοκαίρι)

Λειτουργία: Δημιουργία τριμήνου calendar επικοινωνιακών ενεργειών, ώστε να υπάρχει προγραμματισμένη και συντονισμένη ενημέρωση των καταναλωτών.

Ο προγραμματισμός θα περιλαμβάνει:

• Ημερομηνία έναρξης & λήξης κάθε ενέργειας

• Βασικό μήνυμα (τίτλος και σύντομη περιγραφή)

• Ενδεικτικό υλικό (banner, push notification, άρθρο)

• Κανάλια προβολής (app banner, web banner, push notification, homepage tile)

2.Επικοινωνία των ενεργειών μέσω banners και push notifications: Προβολή των επικοινωνιακών ενεργειών (π.χ. «Καλάθι Νοικοκυριού», «Black Friday», «Οδηγός Τιμών», «Πρόγραμμα Fuel Pass») μέσα από banners και ειδοποιήσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και της άμεσης ενημέρωσης των καταναλωτών.

Λειτουργία:

• Δημιουργία banners στην ενότητα «Νέα και Ενημερώσεις» της εφαρμογής και της web πλατφόρμας.

• Διαχείριση των banners μέσα από απλό CMS με δυνατότητα καθορισμού:

o Εικόνας, τίτλου, περιγραφής και συνδέσμου (εσωτερικού ή εξωτερικού URL)

o Διάρκειας προβολής (ημερομηνία έναρξης/λήξης)

• Εμφάνιση push notifications για σημαντικά νέα ή αλλαγές (π.χ. «Νέο Καλάθι Νοικοκυριού» σε ισχύ από 1/11).

• Δυνατότητα προβολής in-app banners και ειδοποιήσεων μέσα στην εφαρμογή.

• Τήρηση ιστορικού ενεργειών στο back-end (ποιο banner προβλήθηκε, αριθμός εμφανίσεων και clicks).

3.Καθορισμός και επικαιροποίηση barcodes/κωδικών προϊόντων: Επικαιροποίηση των δεδομένων προϊόντων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική αγορά, αποφεύγοντας διπλοεγγραφές, ανενεργά ή καταργημένα προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του «Καλαθιού» και οι συγκρίσεις τιμών και τα θεματικά καλάθια να είναι αξιόπιστα για τον Καταναλωτή.

Λειτουργία:

• Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου εγκυρότητας barcodes σε συνεργασία με τις αλυσίδες supermarket.

• Σύγκριση των υφιστάμενων προϊόντων με τις βάσεις δεδομένων των αλυσίδων.

• Κατάργηση διπλών ή ανενεργών barcodes και εισαγωγή νέων όπου απαιτείται.

-Καθορισμός και επικαιροποίηση χάρτη καταστημάτων συνεργαζόμενων αλυσίδων:

4.Εξασφάλιση ορθής απεικόνισης των φυσικών καταστημάτων των συνεργαζόμενων αλυσίδων στον χάρτη της εφαρμογής και της web πλατφόρμας, με ενημερωμένες τοποθεσίες και πλήρη στοιχεία, διευκολύνοντας τον καταναλωτή να εντοπίζει εύκολα τα σημεία αγοράς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Λειτουργία:

• Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωγραφικών δεδομένων (διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος/μήκος) για κάθε κατάστημα.

• Ενοποίηση διπλοεγγραφών ή λανθασμένων τοποθεσιών.

• Εισαγωγή νέων καταστημάτων και αφαίρεση όσων έχουν κλείσει.

• Βελτίωση της εμφάνισης του χάρτη με φίλτρα αναζήτησης (αλυσίδα, περιοχή).

• Ενημέρωση των δεδομένων τόσο στο web όσο και στην εφαρμογή για κινητά.

5.Ενσωμάτωση Βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Assistant): Στο πλαίσιο της αναβάθμισης προβλέπεται η ανάπτυξη και ενσωμάτωση Βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Assistant), ο οποίος θα λειτουργεί συνδυαστικά ως έξυπνος συνομιλητικός βοηθός (chatbot) και ως εργαλείο δυναμικής αναζήτησης περιεχομένου. Ο AI βοηθός θα είναι διαθέσιμος τόσο στην web εφαρμογή όσο και στην mobile εφαρμογή, με στόχο την απλοποίηση της πλοήγησης και την άμεση παροχή έγκυρης πληροφόρησης στον καταναλωτή. Η προσθήκη του AI βοηθού αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, στην αύξηση της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα e-Καταναλωτής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην πληροφόρηση για τιμές, προσφορές και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Λειτουργία:

Ο AI βοηθός θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα:

• Να υποβάλλουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα (π.χ. «Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στο Καλάθι του Νοικοκυριού;», «Πώς μπορώ να συγκρίνω τιμές;»).

• Να λαμβάνουν άμεσες, φυσικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις που αντλούνται από την επίσημη βάση δεδομένων και το ενημερωτικό περιεχόμενο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Να εκτελούν έξυπνη αναζήτηση μέσα στην εφαρμογή (π.χ. προϊόντα, καλάθια, ενημερώσεις, φυλλάδια) μέσω του ίδιου περιβάλλοντος συνομιλίας.

• Να ενημερώνονται για δράσεις, νέα και θεματικές πρωτοβουλίες (π.χ. «Εορταστικό Καλάθι», «Black Friday», «Οδηγός Τιμών Καυσίμων»).

• Να λαμβάνουν προτάσεις πλοήγησης – π.χ. «Θες να δεις το κοντινότερο κατάστημα;», «Να σου δείξω τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη μείωση τιμής;».

• Να επικοινωνούν με ανθρώπινη υποστήριξη, σε περίπτωση που το αίτημα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτόματα.

Να σημειωθεί εδώ ότι στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς που απηύθυνε το υπουργείο Ανάπτυξης για την αναβάθμιση του e-katanalotis, αναφέρεται εκτενώς στην πρωτοβουλία «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο δεν πήρε παράταση όπως άλλα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και ως εκ τούτου έληξε στις 31 Οκτωβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα δε με το υπουργείο Ανάπτυξης, η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και η υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.