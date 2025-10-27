«Ήρθε η ώρα να ηγηθεί Γερμανός της ΕΚΤ»

Η Γερμανία θα πρέπει τελικά να αναλάβει το κορυφαίο πόστο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν λήξει η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ ως προέδρου στα τέλη του 2027, σύμφωνα με πρώην οικονομικό σύμβουλο της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ.

«Νομίζω ότι θα ήταν η ώρα, αλλά είναι περίπλοκο», δήλωσε ο Lars-Hendrik Roeller στην τηλεόραση του Bloomberg, κατά τη διάρκεια του Berlin Global Dialogue. «Συνήθως πάει πακέτο και με άλλες θέσεις. Νομίζω ότι οι άλλες μεγάλες θέσεις στην Ευρώπη δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

Η ΕΚΤ εισέρχεται σε μια διετή αναδιάρθρωση που θα αντικαταστήσει τα δύο τρίτα της ηγεσίας της. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την εύρεση διαδόχου για τον Αντιπρόεδρο Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026. Ακολουθεί η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου έναν χρόνο αργότερα, και στη συνέχεια η θέση της Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027.

Ενώ η Γερμανία έχει εκπροσώπηση στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο από την έναρξη της ΕΚΤ το 1998, ποτέ δεν είχε την προεδρία. Αντιθέτως, το ίδρυμα με έδρα τη Φρανκφούρτη είχε δύο Γάλλους, έναν Ιταλό και έναν Ολλανδό ηγέτη.

Ερωτηθείς για πιθανούς υποψηφίους, ο Roeller -ο οποίος ίδρυσε και τώρα προεδρεύει του Berlin Global Dialogue- δήλωσε: «Μου αρέσει ο πρώην υπουργός Οικονομικών μας, Joerg Kukies».

«Νομίζω ότι είναι καλό άτομο, αλλά υπάρχουν και άλλοι», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να βρεθεί ένα καλό άτομο».

Αυτό που ίσως σταθεί εμπόδιο στη Γερμανία είναι οι άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις που κατέχει σήμερα -κυρίως η προεδρία της Κομισιόν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έως το 2029, ενώ υπάρχει και η Κλαούντια Μπουχ στην ηγεσία του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.