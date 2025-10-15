ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Αύγουστο

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Μείωση 8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών τον μήνα Αύγουστο 2025 οφείλεται: α) στη μείωση κατά 9,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 5,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2024 με τον Αύγουστο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,8%, τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», και β) στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.