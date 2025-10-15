Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Αύγουστο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Αύγουστο
Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Μείωση 8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών τον μήνα Αύγουστο 2025 οφείλεται: α) στη μείωση κατά 9,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 5,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2024 με τον Αύγουστο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,8%, τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», και β) στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων

Συντάξεις Νοεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή - Πότε πληρώνονται

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,11 η τιμή στην Αττική, η τιμή πανελλαδικά και οι εκπτώσεις

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Κτηνοτροφία - Γεωργία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider