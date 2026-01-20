Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Το συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension πουλάει τα αμερικανικά ομόλογά του

Σύμφωνα με το ταμείο, η απόφαση του να διαθέσει τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου βασίζεται στην κακή οικονομική κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δανέζικο συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανέφερε σήμερα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πουλήσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα που έχει στη διάθεσή του, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το ταμείο, η απόφαση του να διαθέσει τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου βασίζεται στην κακή οικονομική κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης και δεν σχετίζεται ευθέως με τη συνεχιζόμενη ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

