ΣΔΙΤ - Υποδομές: Τι έρχεται για προσφορές, νέους διαγωνισμούς και υπογραφές αξίας 3,5 δισ. ευρώ

Σε ποιους διαγωνισμούς προγραμματίζεται υποβολή προσφορών εντός τω επόμενων εβδομάδων ή μηνών. Ποιες συμβάσεις πάνε προς υπογραφή, ποια έργα εκκινούν. Ποιοι διαγωνισμοί προχωρούν. Εξελίξεις και κινητικότητα σε δρόμους, μονάδες αποβλήτων, κτηριακά, φοιτητικές εστίες, αστυνομικές διευθύνσεις, σχολεία, αρδευτικά, αναπλάσεις.

Κινητικότητα φαίνεται να επικρατεί στο μέτωπο προώθησης ή και ολοκλήρωσης διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση υποδομών, οδικών, κτηριακών ή άλλου είδους, μέσω μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αν και είναι πραγματικότητα ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις και αναβολές, όπως πολλές φορές έχουμε αναδείξει, είτε με την ωριμότητα μελετών, είτε και με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Μάλιστα, κατά καιρούς στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είναι εκ των αναθετουσών αρχών που προωθούν τέτοια projects, έχουν αναφέρει ότι πλέον «στενεύουν τα περιθώρια» για τις ΣΔΙΤ καθώς οι πληρωμές διαθεσιμότητας έχουν «πιάσει πλαφόν» καθώς αγγίζουν το 0,5% του ΑΕΠ και δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άρα, αυτά τα ΣΔΙΤ, τα μη ανταποδοτικά, είναι ένα εργαλείο πεπερασμένο. Πάντως, σύμφωνα με στελέχη που παρακολουθούν από κοντά τον τομέα των ΣΔΙΤ και γνωρίζουν καλά τα θέματα, όλα τα έργα ΣΔΙΤ (62 στον αριθμό) που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία ή έχουν ξεκινήσει έχουν εξασφαλισμένες τις πληρωμές διαθεσιμότητας. Ωστόσο, συμφωνούν ότι στο εξής απαιτείται προτεραιοποίηση γιατί οι πληρωμές διαθεσιμότητας «ταβανιάζουν». Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο, αναφερόμενος στα έργα ΣΔΙΤ, τα παρομοίασε με «δύο ανθρώπους που δεν θέλουν πραγματικά να παντρευτούν, αλλά κάνουν έναν αρραβώνα για να πουν ότι ίσως παντρευτούν στο μέλλον», τονίζοντας ότι λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων από τον σχεδιασμό έως την υλοποίησή τους, τα έργα συχνά μετατρέπονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με άλλο κόστος και, σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς να είναι πλέον απαραίτητα.

Προσφορές για τα 2 οδικά ΣΔΙΤ στη Β. Ελλάδα

Ως προς τους διαγωνισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες για μέσα στον Οκτώβριο και προς τα τέλη του μήνα έχει προγραμματιστεί η υποβολή προσφορών για τα δύο οδικά ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.», εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 444,9 εκατ. ευρώ, αλλά για το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Τους διαγωνισμούς διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen. Ωστόσο, μένει να φανεί αν ζητηθεί παράταση από κάποιον από τους ενδιαφερόμενους ομίλους.

Το πρώτο «ιατρικό ΣΔΙΤ»

Νωρίτερα, για τις 24 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η αρχική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την κατασκευή του Νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα εκτιμώμενης αξίας 350,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αρχικά η διαδικασία είχε οριστεί για τέλη Αυγούστου, μεταφέρθηκε για Σεπτέμβριο) και δόθηκε νέα παράταση. Εχει ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για το πρώτο ιατρικό έργο που προωθείται μέσω ΣΔΙΤ, διάρκειας 30 ετών. Πρόκειται ένα από τα σημαντικότερα ΣΔΙΤ που τίθενται προς υλοποίηση, λόγω της φύσεως του και αναγκαιότητας του, ωστόσο, το ζητούμενο είναι να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό, κάτι που εξαρτάται σε σημαντικό ρυθμό από την αναθέτουσα αρχή. Στο αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνεται η κατασκευή νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από τις εξής μονάδες: Εντατικής θεραπείας 10 κλινών, ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών, ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες, εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου. Θα περιλαμβάνει επίσης τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών, εργαστηριακό - διαγνωστικό τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα, ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων, κοινόχρηστους χώρους και τους λοιπούς για τις ανάγκες ενός νοσοκομείου.

Το έργο θεωρείται δύσκολο αλλά και πιλότος για τέτοια έργα, ήτοι υλοποίηση νοσοκομείων μέσω ΣΔΙΤ, ενώ απαιτείται κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον μια διετία για τη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι μονάδες αποβλήτων

Όπως και προ ημερών αναφέραμε, στον όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (με ΤΙΤΑΝ) αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα «κλειδώσουν» τη χρηματοδότηση για ένα έργο ΣΔΙΤ, αξίας 202 εκατ. ευρώ, αυτό της υλοποίησης της «Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΚΜ». Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, για το τέλος του μήνα (31/10), εφόσον δεν προκύψει νέα μετάθεση, έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ και διάρκειας 27 ετών (εκ των οποίων 2 έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική φάση και 25 έτη στην περίοδο λειτουργίας). Ηδη έχουν δοθεί 1-2 παρατάσεις στη διαδικασία.

Αυτό, πάντως, που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι διαφαίνεται, κατά πληροφορίες, μια πρόθεση να «ξεπαγώσουν» δύο διαγωνισμοί που σέρνονται επί χρόνια και έχουν «μπει στο συρτάρι» για την κατασκευή, μέσω ΣΔΙΤ, για την υλοποίηση Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική, σε Φυλή («ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», δυναμικότητας 450.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως) και Σχιστό (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, δυναμικότητας 250.000 τόνων), εκτιμώμενης αξίας 461,2 εκατ. και 300,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Για τις δύο μονάδες ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής λέγεται ότι υπάρχει κινητικότητα, έστω σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ τα ίδια σενάρια κάνουν λόγο για δύο projects, χωρίς να υπάρχει διάθεση να επαναληφθούν οι διαδικασίες. Προφανώς, τα ερωτηματικά είναι πολλά. Θεωρητικά, πρέπει να πάμε πίσω στις αρχές του 2022 όταν η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ προχωρούσε στην έγκριση των δύο Πρακτικών Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης των αντίστοιχων διεθνών διαγωνισμών με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση των συμβάσεων ΣΔΙΤ. Οι διαγωνισμοί είχαν ξεκινήσει (https://www.insider.gr/epiheiriseis/175530/xekinoyn-oi-diagonismoi-760-…) από το 2021, είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των ισχυρών σχημάτων από κατασκευές και υποδομές, έως βιομηχανία, ενέργεια, αλλά, προφανώς, και εξειδικευμένους ομίλους του χώρου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, Ηλέκτωρ, AKTOR, Metlen, Motor Oil, Thalis, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ, Μεσόγειος, Watt κ.α.)., ωστόσο, στην πορεία «κόλλησαν» πριν μπούνε στην δεύτερη φάση των διαγωνισμών. Προφανώς, πέραν των χρηματοδοτήσεων, έπρεπε να χωροθετηθούν οι μονάδες καθώς για το πάρκο κυκλική οικονομίας Αττικής δεν είχε γίνει γνωστό το σημείο κατασκευής, ενώ για τον Πειραιά είχε προκριθεί το Σχιστό. Αλλά και να αλλάξουν οι κοινοπραξίες καθώς έκτοτε έχουν γίνει… αλλαγές σε επιχειρηματικό επίπεδο με εξαγορές.

Έρχονται υπογραφές σε αρδευτικά ΣΔΙΤ, σχολεία και Αστυνομικές Διευθύνσεις

Ως γνωστόν, ήδη έχουν «πέσει» υπογραφές σε συμβάσεις για την υλοποίηση έργων αρδευτικών, μέσω ΣΔΙΤ (υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών), κάποια εκ των οποίων μάλιστα «μπαίνουν μπρος» όπως αυτό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ξάνθη. Για την ιστορία, σύμφωνα με πληροφορίες, προς υπογραφή είναι οι συμβάσεις για το Φράγμα Μιναγιώτικο (METLEN-AKTOR-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ στην Πελοπόννησο) στην Πελοπόννησο, αξίας 141,8 εκατ. ευρώ, και στην Κρήτη στο Λασίθι (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ήτοι το έργο «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Π.Ε. Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού», σχεδόν 95 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο, αντικείμενο του έργου είναι το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν, έκτασης 35,000 στρεμμάτων στον Δήμο Πύλου-Νέστορος του νομού Μεσσηνίας, τα οποία χωροθετούνται στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για το δεύτερο, η Σύμπραξη περιλαμβάνει την υλοποίηση αρδευτικών υποδομών στον Ν. Λασιθίου και συνίστανται: (α) Στην κατασκευή και λειτουργία χωμάτινης Λιμνοδεξαμενής στα Χοχλάκια του νομού Λασιθίου, με τα συνοδά της έργα (έργα προσαγωγής νερού και μεταφοράς στις αρδευόμενες εκτάσεις, οδοποιία κλπ.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων δικτύων του Παλαικάστρου και της Λαγκάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας και (β) Στην κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Αγ. Ιωάννη – Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και των βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού (έργα προσαγωγής, έργα διανομής και έργα των δικτύων άρδευσης). Αυτό το τμήμα του έργου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτεινόμενων έργων της μελέτης μικρών ταμιευτήρων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την αντιμετώπιση του προβληματικού υδρολογικού ισοζυγίου και της έλλειψης επαρκών ποσοτήτων νερού που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού.

Πρόθεση της κυβέρνησης φέρεται να είναι η υπογραφή, εντός του 2025, της σύμβασης για την κατασκευή και διαχείριση οκτώ σχολικών συγκροτημάτων στα Χανιά (και την ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας) με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με προσωρινό ανάδοχο την ΑΤΕΣΕ. Το αντικείμενο της παρούσας σύμπραξης αφορά, αφενός στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία οκτώ (8) σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων και αφετέρου στη μελέτη, χρηματοδότηση, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία και ανάπλαση, τεχνολογική αναβάθμιση του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» του Δήμου Χανίων αλλά και ενοποίησή του, με την έννοια της κατασκευής πρόσβασης και διασύνδεσης με τον Δημοτικό Κήπο.

Επίσης, ακόμα ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ που εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025 είναι αυτός για τα Αστυνομικά Μέγαρα σε πέντε πόλεις της χώρας. Θυμίζουμε ότι το σχήμα ΕΚΤΕΡ-ΤΕΝΑ-ΕΡΕΤΒΟ έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για τα 5 αστυνομικά Μέγαρα σε Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, Βέροια, Αλεξανδρούπολη, αξίας 56,8 εκατ. ευρώ. Όπως πρόσφατα ανέφερε η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ, αναμένονταν η αποστολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός Οκτωβρίου, με την υπογραφή της σύμβασης να οριοθετείται για το τέλος 2025 – αρχές 2026.

Οι φοιτητικές ΣΔΙΤ και το κτήριο της Γ.Γ. Υποδομών

Στο μέτωπο των φοιτητικών ΣΔΙΤ, για τις Εστίες Κρήτης, όπου ανάδοχος είναι η AKTOR όπως από καιρό έχουμε αναφέρει, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες μικρής κλίμακας. Πρόκειται για ΣΔΙΤ κατασκευής και λειτουργίας των φοιτητικών εστιών Κρήτης, προϋπολογισμού 255 εκατ. ευρώ, με διάρκεια σύμβασης 30 ετών και, μάλιστα, αποτελεί το πρώτο στο είδος του που θα εκτελεστεί στην Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Τράπεζα Πειραιώς με δάνεια ύψους 91,5 εκατ. ευρώ εκάστη και ο Όμιλος AKTOR με δεσμευτική επένδυση ύψους 64,5 εκατ. Στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευαστούν δωμάτια και διαμερίσματα συνολικών 4.846 κλινών εκ των οποίων 2.710 στο Ρέθυμνο και 2.136 στο Ηράκλειο, με συνολική επιφάνεια δόμησης άνω των 100.000 τ.μ. Επιπρόσθετα στη πόλη του Ρεθύμνου θα κατασκευαστεί Αμφιθέατρο με επιφάνεια δόμησης άνω των 6.000 τ.μ..

Την ίδια ώρα, σε περίπου έναν μήνα, περί τα μέσα Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί, και εφόσον δεν προκύψει άλλη παράταση, η υποβολή οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό που προωθείται από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για το έργο «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα. Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 105,34 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 84,95 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της ΣΔΙΤ σε 30 έτη (3 η κατασκευή). Όπως έχουμε αναφέρει, στη διαδικασία συμμετείχαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AKTOR, METLEN, ΑΤΕΣΕ. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 30 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών στην πανεπιστημιούπολη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης και των φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Φλώρινας, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας, συνολικής δυναμικότητας 750 κλινών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ο στόχος να υπογραφεί εντός του έτους και η σύμβαση για τις φοιτητικές εστίες Θεσσαλίας, με ανάδοχο επίσης την AKTOR, η διοίκηση της οποίας βέβαια έχει κάνει λόγο για εκκρεμότητες στα πολεοδομικά ζητήματα «βλέποντας» εξελίξεις από το 2026. Αναφορικά με τις φοιτητικές εστίες για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικές πόλεις, ένα μέρος του θα βρίσκεται στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της Βαμβακουργίας στον Βόλο, και το άλλο στη Λαμία. Το έργο είναι ύψους άνω των 94 εκατ. ευρώ, ενώ και σε αυτό συμμετέχει χρηματοδοτικά η EBRD. Στον ΣΔΙΤ κατασκευής φοιτητικών εστιών και άλλων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή φοιτητικών εστιών στη Λαμία καθώς και άλλες εκπαιδευτικές / ερευνητικές υποδομές. Θα αναλάβει και τα έργα αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης τού βιομηχανικού ακινήτου της βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου, για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων, και κοινωνικών υποδομών.

Επίσης, κατά πληροφορίες και για τις Εστίες Δυτικής Αττικής είναι έτοιμο το τεύχος δημοπράτησης για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Με τις αρχικές προβλέψεις το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συγκροτήματος φοιτητικών εστιών με δυναμικότητα 1.100 κλινών, φοιτητικού εστιατορίου, εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων και χώρων πολιτισμού, διασφαλίζοντας σύγχρονες υποδομές για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Επιπρόσθετα, το ΕΜΠ φέρεται να είναι σε φάση αναζήτησης συμβούλου και ανάθεσης διεργασιών για την «Ολική ανακαίνιση της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου», αξίας 50 εκατ. ευρώ. Το αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνει τη μελέτη (σύνταξη τυχόν επιπλέον μελετών), χρηματοδότηση, ανακατασκευή, λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας, των φοιτητικών εστιών της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Για την υλοποίηση του νέου κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μέσω ΣΔΙΤ αξίας 140 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την AKTOR (με Redex) όπως έχει αναφέρει η διοίκησή της, υπάρχουν εκκρεμότητες και προβλήματα όπως π.χ. λόγω ΝΟΚ, άρα απαιτείται χρόνος ωρίμανσης και είναι για την ώρα άγνωστος ο ορίζοντας ολοκλήρωσης και η υπογραφή της σύμβασης. Ως γνωστόν το νέο κτήριο θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της στο κτήριο της Οδού Πειραιώς 166, όταν σήμερα στεγάζονται σε 13 διάσπαρτα, μισθωμένα κτήρια, συμβάλλοντας σημαντικά και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για το Δημόσιο από τα μισθώματα της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ή αλλιώς των 90 εκατ. ευρώ στα 30 έτη. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 360 μήνες (30 χρόνια), εκ των οποίων οι πρώτοι 36 αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και οι υπόλοιποι την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Τα ΣΔΙΤ Πυρκάλ και Φυλακών

Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το ΣΔΙΤ της Πυρκάλ (δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στο δήμο Δάφνης Υμηττού, εκτιμώμενης αξίας 421 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ), βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά πληροφορίες οριστικοποιούνται τεχνικά ζητήματα, ενώ αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο ή από Ιανουάριο 2025 να ζητηθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Ενδιαφέρον για το κυβερνητικό πάρκο έχουν εκδηλώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κοινοπραξίες ΑΒΑΞ – αΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Metlen – AKTOR, ωστόσο, η Άκτωρ Παραχωρήσεις εξαγοράστηκε από την Aktor έτσι θα υπάρξουν αλλαγές στα προαναφερόμενα σχήματα. Σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος το 70% της έκτασης (107,5 στρέμματα) θα περιλαμβάνει ελεύθερους χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους και κοινωφελείς ενώ η οικοδομήσιμη έκταση θα είναι το υπόλοιπο 30% (46,5 στρέμματα). Σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο τα νέα κτίσματα όσο και μέρος των υφιστάμενων που θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν. Όπως εκτιμάται το ΣΔΙΤ για το κυβερνητικό πάρκο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του. Επίσης εκκρεμούν προσφυγές κατά του έργου από κατοίκους και φορείς της περιοχής οι οποίες αναμένεται να εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τον Σεπτέμβριο.

Για τις Φυλακές στον Ασπρόπυργο η εκτίμηση ήταν ότι οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026 με προοπτική το έργο να ξεκινήσει το 2027. Βάσει του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) το νέο Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) που θα απαλλάξει τον πυκνοκατοικημένο δήμο του Κορυδαλλού από τις φυλακές, πάγιο αίτημα των κατοίκων, θα αναπτυχθεί σε ακίνητο του δημοσίου, έκτασης 103.022 τ.μ., σε περιοχή του Ασπροπύργου σε δύο ζώνες, μία για τις εγκαταστάσεις κράτησης και μία για τις υπηρεσίες μεταγωγών. Το έργο θα περιλαμβάνει, εκτός από σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, χώρους εκπαίδευσης, υγειονομικές δομές, θρησκευτικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και περιοχές στάθμευσης. Η μεταφορά φυλακών από τον Κορυδαλλό θα απελευθερώσει μια σημαντική έκταση στην «καρδιά» της περιοχής, με το PPF να αναμένεται να εκπονήσει business plan για την αξιοποίησή της (με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο), σε μια περιοχή όπου, για παράδειγμα, υπάρχουν σχολές και φοιτητές αλλά λείπουν κατοικίες. Πάντως, και εδώ υπήρχαν προβλήματα – εκκρεμότητες και προσφυγές, κατά συνέπεια μένει να φανεί αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen).