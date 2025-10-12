Πόσα και τι δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Τι δάνεια ρύθμισαν οι εταιρείες διαχείρισης τον Αύγουστο. Έριξαν ρυθμό φτάνοντας στα 190,22 εκατ. ευρώ. Ποιοι εταιρείες προχώρησαν στις υψηλότερες ρυθμίσεις. Τα ηνία στα στεγαστικά.

Έριξαν ρυθμό οι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, φτάνοντας τα 190,22 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, για 3.144 οφειλέτες, όταν τον Ιούλιο οι ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν στα 383,31 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο στα 514,37 εκατ. ευρώ για πολύ μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers, δηλαδή, Cepal, doValue, Intrum και QQuant κατέχουν σχεδόν το 90% των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 79,4 δισ. ευρώ. Tο μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 32,2% βρίσκεται στα χέρια της Cepal, με την doValue να ακολουθεί στο 30,8%, την Intrum στο 25,4% και την QQuant στο 4,1%.

Κατά τον μήνα Αύγουστο, στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η Cepal, ύψους 91,12 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 19,85 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 71,27 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η DoValue με ρυθμίσεις 54,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 43,92 εκατ. αφορούν διμερείς και 10,9 εκατ. του ν. Κατσέλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η QQuant με ρυθμίσεις 26,95 εκατ. ευρώ, με τις διμερείς να καταλαμβάνουν τα 12,2 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 14,75 εκατ. ευρώ. Η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 17,34 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, εκ των οποίων τα 13,85 εκατ. ήταν διμερείς.

Από πλευράς αριθμού οφειλετών, τα πρωτεία διατηρεί η Cepal, έχοντας προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών για 1.292 οφειλέτες (931 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 361 διμερείς), με τις ρυθμίσεις της QQuant να αφορούν 681 οφειλέτες (293 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 388 διμερείς), της DoValue 607 (73 οφειλέτες στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 534 διμερείς) και της Intrum 564 οφειλέτες (200 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 362 διμερείς).

Το 54% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από Cepal και doValue. Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει επίσης η Cepal με ρυθμίσεις ύψους 25,43 εκατ. ευρώ και η QQuant, με ρυθμίσεις 12,35 εκατ. ευρώ.

Υψηλές είναι και οι οφειλές πολύ μικρών επιχειρήσεων που ρύθμισαν οι τέσσερις servicers, φτάνοντας σωρευτικά τα 30,58 εκατ. ευρώ (διμερείς και ν. Κατσέλη).

Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Μέσω του Εξωδικαστικού έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο (Εφορία, ΚΕΑΟ κλπ) και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers κλπ) 4,53 δισ. ευρώ. Το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα οφειλής άνω του 30% μέσω του Εξωδικαστικού. Το μέσο κούρεμα για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 14,51%, για στεγαστικά στο 14%, επιχειρηματικά δάνεια στο 30,65% και για καταναλωτικά στο 34,64% (οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς).