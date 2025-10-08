Γραφάκος: Η αυτοδιοίκηση έχει τον κύριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων

Ο κ. Γραφάκος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της στη διαχείριση των αποβλήτων.

Για τον συντονισμό και τη συνεργασία στη διαχείριση αποβλήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησαν στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, ο Εμμανουήλ Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΠΕΝ), ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Ήλιδας και Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Ηλείας, και ο Νίκος Γεωργάκος, Δήμαρχος Πρέβεζας και Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Ηπείρου. Τη συζήτηση συντόνισε η Πηγή Γιακουμέλου, δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίς.

Ο κ. Γραφάκος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της στη διαχείριση των αποβλήτων. «Αυτό άλλωστε δουλεύουμε», ανέφερε. Παράλληλα παραδέχτηκε ότι «έχουμε αργήσει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στις υποδομές» και πρόσθεσε ότι μέχρι το 2030-2031, όσον αφορά τον σχεδιασμό, θα είμαστε κοντά στους στόχους μας. «Δουλεύουμε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κράτος θέτει το πλαίσιο, εξασφαλίζουμε τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, αλλά η αυτοδιοίκηση έχει τον κύριο ρόλο, συνταγματικά, στη διαχείριση των αποβλήτων».

Ανέφερε ακόμη ότι η αυτοδιοίκηση με τις νέες δυνατότητες που θα αποκτήσει, θα μπορεί να επιτελέσει ακόμα καλύτερα τον ρόλο που έχει αναλάβει, όπου ήδη έχει να δείξει θετικά δείγματα.

Απο την πλευρά του ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος έκανε μία σύντομη αναδρομή για την πορεία του ΦΟΣΔΑ Ηλείας (2006-2019), επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε περάσει από 40 κύματα». Τόνισε ότι «ήμασταν ο μοναδικός νομός που δεν είχε ΧΥΤΑ και τα απορρίμματα θάβονταν χωρίς καμία αξιοποίηση και χωρίς μέριμνα για το περιβάλλον», κάτι που πλέον είναι παρελθόν.

Αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο κατά την οποία τα σκουπίδια στον Πύργο και στην Ολυμπία παρέμεναν διάχυτα στους δρόμους για αρκετό διάστημα, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν τα απορρίμματα κατά τη διέλευση της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων από τους δήμους. Σημείωσε ότι η κατασκευή του εργοστασίου στην Ηλεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις έως το 2019, χαρακτηρίζοντάς το έργο «φαραωνικό», με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του.

Στάθηκε στη μετατροπή της ΜΕΑ σε ΜΑΑ, όπου ο ΦΟΣΔΑ Ηλείας είναι έτοιμος για αυτή τη μετάβαση. Ανέφερε ότι απομένει να ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη για την εκπόνηση του προϋπολογισμού της μονάδας ανακύκλωσης και ανάκτησης, ενώ τόνισε ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξος για τους στόχους της πολιτείας όσον αφορά την ανακύκλωση, καθώς «στην Ηλεία είμαστε σχετικά πίσω».

Επισήμανε επίσης τη δημιουργία ΚΔΑΥ στην Ηλεία για να μην πηγαίνει η ανακύκλωση στην Πάτρα, ενώ αναφέρθηκε στον σταθμό μεταμόρφωσης στον Κόροιβο, ο οποίος δεν λειτούργησε ποτέ. Ο Δήμαρχος Ήλιδας ανέφερε ότι έχει υπογραφεί σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ώστε να λειτουργήσει απογευματινή βάρδια για την ανακύκλωση στο εργοστάσιο, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Εκφράζοντας αισιοδοξία, εκτίμησε ότι μέσα στο 2026 η ανακύκλωση θα έχει αυξηθεί στο νομό και τα υπολείμματα που πάνε στο ΧΥΤΑ θα μειωθούν από 38% σε 10% έως το 2030.

Για την ενοποίηση των ΦΟΣΔΑ τόνισε ότι ότι όλοι οι δήμοι είχαν διαφωνίες, τουλάχιστον ως προς τη χρονική περίοδο που ζητάει κεντρική κυβέρνηση να γίνει αυτή η συνένωση, αλλά επειδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, στο τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πρέβεζας, κ. Νίκος Γεωργάκος, τόνισε ότι ο δήμος του τα τελευταία 5 χρόνια έχει πετύχει πάρα πολλά, γιατί υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ του ΦΟΣΔΑ και του κράτους. «Όταν υπάρχει σταθερή συνεργασία το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό» τόνισε.

Στάθηκε στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή του, όπου με την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει προχωρούν και οι απαραίτητες μελέτες και πλέον απομένει μόνο η χρηματοδότηση των έργων από το ελληνικό κράτος. Τόνισε επίσης ότι αν όλοι οι ΦΟΣΔΑ δεν πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει, δεν θα υπάρξει το αναγκαίο αποτέλεσμα και δεν θα μπορέσει το εθνικό σχέδιο να υλοποιηθεί στους χρόνους του σχεδιασμού.

Για την ενοποίηση των ΦΟΣΔΑ ο κ. Γραφάκος τόνισε ότι λειτουργεί αυτό το σχέδιο και πραγματικά θα βοηθήσει στο να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και συνεργασία όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων. Τόνισε επίσης ότι στα έργα ΣΔΙΤ τα οποία θα πρέπει να στηριχτούν και όχι να εμποδίζονται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, όπως έγινε πριν το 2019.

Στάθηκε ακόμα στο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής, όπου πλέον η κυβέρνηση έρχεται και εξασφαλίζει την χρηματοδότησή τους. Επίσης αναφέρθηκε και στην ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, τα πλεονεκτήματα τα οποία παρέχει αυτή, καθώς και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών.

